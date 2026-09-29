Стиль жизни Еда и рецепты

Острый перец на зиму: как сделать его сладким и вкусным, а не только жгучим

Богдана Макалюк, журналист сайта 29 сентября 2026, 14:30 2 мин.
острый перец на зиму
Фото Pexels

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