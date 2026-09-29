Острый перец на зиму: как сделать его сладким и вкусным, а не только жгучим

Как приготовить острый перец на зиму? Этот рецепт ищут любители пикантной пищи. Острый перец прекрасно подходит к блюдам из мяса, салатам, некоторые добавляют его даже в борщ.
Читай в материале рецепт маринованного острого перца на зиму в сахаре и уксусе. Маринад из этого перца можно также использовать как заправку для салатов. Перец можно добавлять в различные блюда или подавать на стол как отдельную закуску.
Сахар нейтрализует остроту перца, он становится менее жгучим, а уксус действует как маринад и не дает перцу испортиться.
Острый перец на зиму: рецепт
Работать с перцем лучше в перчатках, чтобы не испечь кожу и случайно не потереть глаза или нос. Ведь так можно испечь и слизистые глаза и носа.
На банке 600 г примерно требуется:
- острый перец — 200 г
- сахар — 200 г
- яблочный уксус — 200 г
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Приготовление острого перца на зиму
Перцы вымыть, обсушить и отрезать хвостики. Плотно выложить в банку. Перцы засыпать сахаром до самого верха. Залить яблочным уксусом.
Закрыть банку, взболтать, чтобы сахар хорошо растворился. Дать перцу настояться полчаса, открутить банку и долить уксус до краев.
Еще раз хорошо взболтать. Хранить перец нужно в холодильнике или в прохладном месте. Настаиваться такой перец должно быть не менее трех месяцев.
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