Острый перец на зиму: как сделать его сладким и вкусным, а не только жгучим

Как приготовить острый перец на зиму? Этот рецепт ищут любители пикантной пищи. Острый перец прекрасно подходит к блюдам из мяса, салатам, некоторые добавляют его даже в борщ.

Читай в материале рецепт маринованного острого перца на зиму в сахаре и уксусе. Маринад из этого перца можно также использовать как заправку для салатов. Перец можно добавлять в различные блюда или подавать на стол как отдельную закуску.

Сахар нейтрализует остроту перца, он становится менее жгучим, а уксус действует как маринад и не дает перцу испортиться.

Острый перец на зиму: рецепт

Работать с перцем лучше в перчатках, чтобы не испечь кожу и случайно не потереть глаза или нос. Ведь так можно испечь и слизистые глаза и носа.

На банке 600 г примерно требуется:

острый перец — 200 г

сахар — 200 г

яблочный уксус — 200 г

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Приготовление острого перца на зиму

Перцы вымыть, обсушить и отрезать хвостики. Плотно выложить в банку. Перцы засыпать сахаром до самого верха. Залить яблочным уксусом.

Закрыть банку, взболтать, чтобы сахар хорошо растворился. Дать перцу настояться полчаса, открутить банку и долить уксус до краев.

Еще раз хорошо взболтать. Хранить перец нужно в холодильнике или в прохладном месте. Настаиваться такой перец должно быть не менее трех месяцев.

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