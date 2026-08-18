Шпараговка на зиму – рецепт без лишних хлопот: как приготовить

Когда на огороде или рынке появляется молодая стручковая фасоль, каждая хозяйка знает: время доставать банки. Этот овощ — настоящая находка: он и в зимний салат идеально подходит, и как самостоятельный гарнир к мясу просто божественен. Главное — знать, как приготовить спаржевую фасоль на зиму так, чтобы она сохранила свою хрусткость и яркий цвет.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом, который уже стал классикой на украинских кухнях. Это простая, но невероятно вкусная спаржевая фасоль на зиму, которая разлетается со стола первой.

Спаржевая фасоль на зиму: рецепт и необходимые пропорции

Для приготовления заготовки из стручковой фасоли на зиму сначала подготовь все необходимые ингредиенты. Для того, чтобы закрыть одну литровую банку (или две по 0,5 л), тебе понадобится такой набор продуктов:

Основной ингредиент: 1 килограмм свежей стручковой фасоли;

Для предварительного отваривания: 2 чайные ложки соли и вода (сколько понадобится).

Маринад (основа вкуса):

Вода — 750 миллилитров;

Уксус (9%) — 130 миллилитров;

Сахар — 100 граммов;

Соль — 35 граммов.

Этот рецепт спаржевая фасоль на зиму рассчитан на то, чтобы маринад был сбалансированным — не слишком кислым, но достаточно пикантным.

Как правильно готовить спаржевую фасоль на зиму рецепт:

Первым делом стручки нужно перебрать. Выбрасываем поврежденные, тщательно моем остальные в проточной воде. Обязательно срезаем хвостики с обеих сторон. Если у тебя сорт с длинными стручками, разрежь их пополам — так удобнее укладывать в банки;

Клади фасоль в кастрюлю, залей водой (чтобы покрыла на 2-3 см), добавь соль. Варим ровно 10 минут после кипения.

Пока варится фасоль, готовь маринад. В 750 мл воды растворяем сахар и соль, доводим до кипения, а в самом конце вливаем уксус.

Раскладывай горячую спаржевую фасоль в стерильные банки. Не набивай слишком плотно, чтобы маринад мог свободно омывать каждый стручок. Заливаем кипящим рассолом до самого верха.

Даже самый лучший рецепт спаржевой фасоли требует термической обработки в банках. Ставь наполненные банки в кастрюлю с теплой водой (на дно лучше положить полотенце), прикрывай крышками. Стерилизуй 15–20 минут после закипания воды в кастрюле.

После этого достань, плотно закрути, переверни вверх дном и укутай теплым одеялом до полного остывания.

Зимой достаточно будет просто открыть баночку, поджарить немного сухарей на сливочном масле — и роскошный ужин готов!

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