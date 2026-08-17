Сырая аджика на зиму: рецепт максимально полезного соуса

Термическая обработка является важным этапом приготовления блюда, но на этом моменте многие продукты теряют свои полезные свойства. Они наполняют наши желудки, но не придают нам здоровья. Если вы заботитесь о сохранении максимального количества витаминов и минералов, рекомендуем пополнить свою кулинарную книгу новым рецептом сырой аджики.
Как приготовить сырую аджику без варки и правильно ее хранить, — читай в нашем материале.
Сырая аджика на зиму: простой рецепт
Благодаря этому рецепту можно сохранить как можно больше ценного и очень чувствительного к внешним факторам витамина С. Хранить такую заготовку придется иначе — в холодильнике. Срок хранения также будет не больше 6 месяцев. Но все эти ограничения стоят той пользы и вкуса, которые присущи этому блюду.
Рецептов аджики существует множество, что лишний раз доказывает невероятную популярность этого соуса. Для сегодняшнего простого варианта нам понадобятся: сочные помидоры, сладкий и острый перцы, хрен и чеснок.
Перед началом приготовления тщательно промой все овощные ингредиенты, потому что никакой дальнейшей обработки не будет, и просуши их.
Хрен можно заменить на уксус, а также по желанию добавить кориандр и хмели-сунели.
Ингредиенты и подготовка
- помидоры (нарежь и оставь в дуршлаге на 30 мин) — 2 кг
- сладкий перец (очисти и нарежь) — 1 кг
- острый перец (нарежь вместе с семенами) — 3 шт.
- чеснок (очисти и раздели на зубки) — 100 г
- хрен (очисти) — 50 г
- сахар — 3 ст.л
- соль — 2 ст.л
Способ приготовления живой аджики на зиму
- Перемели в мясорубке со средней решеткой помидоры, из которых вышел лишний сок, вместе с другими овощами.
- В однородную овощную массу добавь соль и сахар, тщательно вымешай, подожди, пока соль и сахар полностью растворятся, проверь на вкус.
- Разложи живую аджику по стерилизованным сухим банкам и закрой стерилизованными крышками.
Как правильно хранить сырую аджику
Лучше хранить сырой соус при температуре от +2 до +6°C. Такие условия идеально обеспечит холодильник. Срок годности живой аджики при правильном хранении — от 2 до 6 месяцев. Приятного аппетита!
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