Сира аджика на зиму: рецепт максимально корисного соусу

Термічна обробка є важливим етапом приготування страви, але на цьому моменті багато продуктів втрачають свої корисні властивості. Вони наповнюють наші шлунки, але не додають нам здоров’я. Якщо ти дбаєш про збереження максимальної кількості вітамінів та мінералів, рекомендуємо поповнити свою кулінарну книгу новим рецептом сирої аджики.

Як приготувати сиру аджику без варки та правильно її зберігати, — читай у нашому матеріалі.

Сира аджика на зиму: простий рецепт

Завдяки цьому рецепту можна зберегти якомога більше цінного та дуже чутливого до зовнішніх факторів вітаміну С. Так, зберігати таку заготовку доведеться інакше — у холодильнику. Термін зберігання також буде не більше 6 місяців. Але всі ці обмеження варті тої користі та смаку, які притаманні цій страві.

Рецептів аджики існує безліч, що зайвий раз доводить неймовірну популярність цього соусу. Для сьогоднішнього простого варіанту нам знадобляться: соковиті помідори, солодкий та гострий перці, хрін і часник.

Перед початком приготування ретельно промий усі овочеві інгредієнти, бо ніякої подальшої обробки не буде, та просуши їх.

Хрін можна замінити на оцет, а також за бажанням додати коріандр та хмелі-сунелі.

Інгредієнти та підготовка

помідори (наріж і залиш у друшляку на 30 хв) — 2 кг

солодкий перець (очисти і наріж) — 1 кг

гострий перець (наріж разом із насінням) — 3 шт.

часник (очисти і розділи на зубки) — 100 г

хрін (очисти) — 50 г

цукор — 3 ст.л

сіль — 2 ст.л

Спосіб приготування живої аджики на зиму

Перемели у м’ясорубці із середньою решіткою помідори, з яких вийшов зайвий сік, разом з іншими овочами. В однорідну овочеву масу додай сіль та цукор, ретельно вимішай, зачекай поки сіль та цукор повністю розчиняться, перевір на смак. Роклади живу аджику по стерилізованих сухих банках та закрий стерилізованою кришкою.

Як правильно зберігати сиру аджику

Найкраще зберігати сирий соус при температурі від +2 до +6°C. Такі умови ідеально забезпечить холодильник. Термін придатності живої аджики за умови правильного зберігання — від 2 до 6 місяців. Смачного!

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