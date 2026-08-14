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Як приготувати томатну пасту вдома: не гірше, ніж у магазині

Богдана Макалюк, журналістка сайту 14 Серпня 2026, 20:00 2 хв.
як приготувати томатну пасту
Фото Pexels

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