Як приготувати томатну пасту вдома: не гірше, ніж у магазині

Томатна паста дуже спрощує приготування різноманітних страв. Вона не лише надає гарного кольору борщу та різноманітним соусам, але й додає приємного смаку.

У сезон консервацій важко знайти томатну пасту в магазинах, але її можна зробити власноруч. Ми розповімо тобі простий та смачний рецепт томатної пасти на зиму.

Як приготувати томатну пасту на зиму

Інгредієнти для томатної пасти

помідори — 2 кг

цибуля ріпчаста — 1 шт.

лавровий лист — 1 шт.

цукор — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

яблучний оцет — 1 ст. л.

Томатна паста: рецепт покроково

Помідори для томатної пасти варто вибирати стиглі та м’ясисті. Треба опустити їх на п’ять хвилин в окріп, прибрати шкірку та плодоніжки. Нарізати м’якоть.

Далі почистити та нарізати цибулю. Каструлю, в якій готуватиметься томатна паста, слід поставити на вогонь і висипати в неї м’якоть помідорів. Їх потрібно тушкувати п’ять хвилин на маленькому вогні, далі додати цибулю та тушкувати разом. Коли з помідорів виділиться сік, його треба злити.

Тушковану цибулю та помідори подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку. Додати в томатне пюре цукор, сіль та лавровий лист. Якщо хочеться, можна додати спеції чи гострий перець.

Варити томатну пасту потрібно дві години на маленькому вогні до бажаної густоти. Наприкінці приготування додати оцет.

Далі слід простерилізувати банки, вилити в них томатну пасту та щільно закрити кришками або законсервувати.

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