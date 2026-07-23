Стиль життя

Навіщо перевертати банки після консервації: що це дає

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Липня 2026, 17:30 3 хв.
Перевертати чи ні: навіщо ставлять банки догори дном після консервації
Фото Pexels

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