Чим корисна квашена капуста: вплив на роботу мозку, молодість та добова норма

Зараз розпочався активний сезон квашення капусти. Та й на свята складно обійтися без такої закуски. Якщо тобі завжди було цікаво, чим корисна квашена капуста, ми розповімо про всі її переваги для здоров’я та недоліки.

Чим корисна квашена капуста: всі за і проти

Квашена капуста містить у собі кальцій, магній, залізо, фосфор, натрій, цинк, а також вітаміни В4, В9, В6, С і К. Через ферментацію під час квашення вона насичується корисними бактеріями, які позитивно впливають на роботу кишківника.

До того ж вона дієтична, бо на 100 г продукту всього 23 калорії. Квашена капуста корисна для:

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травлення та кишківника;

метаболізму глюкози у крові;

роботи мозку, серцевої системи, нервової системи;

нормалізації рівня холестерину;

підтримки імунітету в холодну пору року;

містить антиоксиданти, що продовжують молодість організму;

має позитивний ефект після вживання алкоголю, бо бурштинова кислота виводить з організму речовини розпаду етанолу.

200 г квашеної капусти забезпечують денну норму вітаміну С. Найкраще її подавати до м’ясних страв, адже вона збільшує засвоювання білків організмом.

Шкода квашеної капусти може бути такою:

набряки через велику кількість солі у продукті;

затримка рідини в організмі;

підвищення артеріального тиску;

підвищений ризик розвитку сечокам’яної хвороби, тому не рекомендована у великій кількості тим, хто має ризики цієї хвороби;

може викликати алергічну реакцію.

Норма споживання квашеної капусти на день — до 200 г. Усе, що більше, може спровокувати діарею та газоутворення, інші розлади травлення.

Квашену капусту краще обмежити у харчуванні тим, хто має гіпертонію, виразку та гастрит, високу кислотність, ниркову недостатність.

Квашена капуста корисна для дітей, але вони мають бути старшими за 2 роки. Найкраще давати невелику порцію 30-50 г два-три рази на тиждень, якщо в дитини немає проблем з травленням.

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