Чим корисна квашена капуста: вплив на роботу мозку, молодість та добова норма

Зараз розпочався активний сезон квашення капусти. Та й на свята складно обійтися без такої закуски. Якщо тобі завжди було цікаво, чим корисна квашена капуста, ми розповімо про всі її переваги для здоров’я та недоліки.
Квашена капуста містить у собі кальцій, магній, залізо, фосфор, натрій, цинк, а також вітаміни В4, В9, В6, С і К. Через ферментацію під час квашення вона насичується корисними бактеріями, які позитивно впливають на роботу кишківника.
До того ж вона дієтична, бо на 100 г продукту всього 23 калорії. Квашена капуста корисна для:
200 г квашеної капусти забезпечують денну норму вітаміну С. Найкраще її подавати до м’ясних страв, адже вона збільшує засвоювання білків організмом.
Шкода квашеної капусти може бути такою:
Норма споживання квашеної капусти на день — до 200 г. Усе, що більше, може спровокувати діарею та газоутворення, інші розлади травлення.
Квашену капусту краще обмежити у харчуванні тим, хто має гіпертонію, виразку та гастрит, високу кислотність, ниркову недостатність.
Квашена капуста корисна для дітей, але вони мають бути старшими за 2 роки. Найкраще давати невелику порцію 30-50 г два-три рази на тиждень, якщо в дитини немає проблем з травленням.
Раніше ми розповідали, в які сприятливі дні краще квасити капусту у грудні 2023.
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