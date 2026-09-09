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Салат з капусти на зиму: рецепт, який легко приготувати в банках

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Вересня 2026, 18:00 3 хв.
Салат з капусти на зиму в банки: рецепт смачної овочевої закуски
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