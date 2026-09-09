Салат з капусти на зиму: рецепт, який легко приготувати в банках

Якщо хочеться заздалегідь подбати про домашні запаси, варто спробувати салат з капусти на зиму. У ньому немає складних інгредієнтів, а овочі залишаються соковитими та хрусткими. Така закуска добре смакує як самостійна страва або доповнює картоплю, м’ясо чи каші.

Розповідаємо, як приготувати салат з капусти на зиму, який можна закрити в банки та залишити до холодного сезону.

Салат з капусти на зиму: рецепт

Цей варіант підійде тим, хто любить салати з великою кількістю овочів і легким кисло-солодким смаком. Із зазначеної кількості продуктів виходить велика порція, тому за потреби пропорції можна зменшити.

Інгредієнти на 5–6 банок по 1 л

Для приготування салату знадобляться:

капуста — 3 кг;

морква — 700 г;

цибуля — 700 г;

солодкий перець — 700 г;

гострий перець — 1 шт. за бажанням;

сіль — 75 г;

цукор — 200 г;

рослинна олія — 200 г;

оцет 9% — 125 мл.

Замість звичайного оцту можна взяти яблучний 6% — його знадобиться близько 200 мл.

Окремо готувати маринад для цього салату не потрібно. Його роль виконує суміш солі, цукру, олії та оцту, яку додають безпосередньо до нарізаних овочів.

За бажанням смак можна доповнити спеціями. Наприклад, добре підійдуть лавровий лист, духмяний перець горошком або трохи коріандру.

Приготування салату з капусти на зиму

Спочатку підготуй усі овочі. Капусту нашаткуй якомога тонше. Моркву натри довгою соломкою, а цибулю та солодкий перець наріж тонкими смужками. Якщо хочеш зробити закуску пікантнішою, додай гострий перець і наріж його тонкими кільцями.

Переклади всі овочі у велику миску або каструлю. Додай сіль, цукор, олію та оцет. Обережно перемішай руками або великою ложкою, щоб заправка рівномірно розподілилася.

Залиш овочеву суміш на деякий час, щоб капуста пустила сік і трохи осіла. Після цього спробуй салат і за потреби скоригуй смак.

Готову овочеву суміш щільно розклади у чисті сухі банки об’ємом 1 л. Намагайся добре утрамбувати капусту, щоб між овочами залишалося якомога менше повітря. Сік, який виділився під час настоювання, також рівномірно розлий по банках.

Для тривалого зберігання банки із салатом потрібно стерилізувати приблизно 30 хвилин. Після цього дістань їх, закатай чистими кришками, переверни догори дном і накрий ковдрою або рушником. Залиш банки в такому положенні до повного охолодження.

Після охолодження перенеси заготівлю у прохолодне, темне місце — наприклад, у льох або комору. Оптимально зберігати такі банки за температури приблизно від 0 до +15 °C, без різких перепадів температури.

Такий класичний салат з капусти на зиму легко урізноманітнити спеціями або кількістю гострого перцю. А головне — для його приготування не потрібні складні кулінарні навички, тому рецепт підійде навіть тим, хто вперше займається домашніми заготовками.

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