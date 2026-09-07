Смажений перець на зиму: швидкий рецепт консервації із часником

В Україні триває пора активної заготовки продуктів на зиму. У вересні продовжується консервація солодкого перцю, зараз він має найкращий смак та ціни на ринку. Якщо ти перебуваєш в роздумах, яку заготовку з цього овоча зробити, то радимо спробувати смажений болгарський перець.

Читай, як закрити смажений перець на зиму, у нашому матеріалі.

Смажений перець на зиму: покроковий рецепт

Закрити смажений перець у банках просто та не потребує значних зусиль. Для цього рецепту консервації на зиму 2027 радимо обирати стиглі м’ясисті плоди. Вони мають бути жовтого та червоного кольору й без темних плям.

Перед початком консервації овоч добре промий та просуши, за необхідности протри насухо паперовим рушником. Його не треба розрізати та очищувати від насіння, лише відріж від плодів довгі хвостики.

Також попередньо простерилізуй банки та кришки. Раніше ми вже розповідали, якими способами можна стерилізувати банки перед консервацією.

Інгредієнти на 1 л банку:

Болгарський перець — 700 г;

Часник — 2 зубчики;

Сіль — 1 ч. л. з гіркою;

Цукор — 40 г;

Оцет — 40 мл;

Рафінована олія для смаження

Спосіб приготування смаженого перцю на зиму:

Обсмаж перець з обох боків на помірному вогні під закритою кришкою упродовж 20 хвилин. Щільно розклади смажений перець по стерилізованих банках, додай подрібнений часник. Зверху у банку насип солі, цукру та додай оцет. Також можна вилити у банку 2 столові ложки олії, на якій смажився перчик. У наповнену банку налий доверху окріп. Накрий стерилізованими кришками, закатай та струси кожну банку, щоб сіль, цукор та оцет рівномірно розчинилися в овочах. Закатані банки переверни і накрий рушником до повного охолодження. Зберігай консервований перець на зиму у прохолодному та темному місці.

Смачного!

Консервований болгарський перець відмінно смакуватиме із кашами, картопляним пюре й стравами з м’яса та птиці. А також він стане чудовим доповненням на грінку або брускетту, змащену м’яким сиром.

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