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Смажений перець на зиму: швидкий рецепт консервації із часником

Марина Слизовська, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 19:00 2 хв.
смажений перець на зиму
Записуй рецепт смаженого болгарського перцю на зиму Фото Pexels

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