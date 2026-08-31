Солодкий перець має приємний смак. Саме тому його часто використовують при виготовленні багатьох страв, надаючи їм апетитного вигляду.

Відомо безліч корисних властивостей перцю, завдяки чому він стоїть в одному ряду з найбільш цінними для здоров’я садовими овочами. Як приготувати перець на зиму, фарширований капустою — читай в матеріалі.

Перець на зиму, фарширований капустою: покроковий рецепт

Якщо ти думаєш, що болгарський перець на зиму, фарширований капустою, приготувати доволі складно, то це не так. Головне в цій справі — користуватися покроковою інструкцією.

Інгредієнти:

1 кг болгарського перцю;

1 капуста;

1-2 моркви;

часник, мед;

1 л води;

150 мл оцту;

200 г цукру;

100 мл олії;

2 ст.л солі.

Приготування перцю на зиму, фаршированого капустою:

Перець почисть, виріж плодоніжки з насінням, ретельно промий водою. Залий перець кип’ятком (щоб став м’яким) і накрий кришкою, залиш на 20 хв. Моркву почисть й промий водою, потри на терці. Капусту помий, видали погане листя, дрібно нашаткуй, додай моркву, посоли. Перець начиняй наступним чином: на дно перцю клади 2 зубці часнику і мед на кінчику ножа, начиняй капустою дуже туго. Для маринаду у воду додай сіль, цукор, столовий оцет і олію. Доведи маринад до кипіння. Фарширований перець виклади в гарячі стерилізовані баночки, залий гарячим маринадом і стерилізуй протягом 10-15 хв. Закатай кришками.

Капуста в перці на зиму: покроковий рецепт

Інгредієнти:

20 перців;

100 г стручків солодкого перцю;

20 листочків базиліку;

20 г кмину;

200 г білого вина;

0,5 кг капусти;

перець чилі;

2 пучки зеленої цибулі;

5 зубчиків часнику;

1 склянка винного оцту;

1 склянка цукру;

20 г карі;

60 г солі.

Спосіб приготування:

Зелену цибулю, капусту і солодкий перчик промий, почисть часник та помий. У солодкого перцю видали серцевину. Капусту дрібно наріж, а цибулю разом з базиліком подрібни. У каструлю налий вино, оцет, додай нарізаний часник, цукор, кмин, перець чилі, сіль, карі й все ретельно перемішай. Суміш постав на плиту і зачекай, коли вона закипить. У розсіл, який почав кипіти, поклади перець (цілий, різати його не потрібно), він повинен проваритися приблизно 4 хвилини. Підготовлені стручки перцю виклади на тарілку. Приблизно 60 секунд вари в окропі капустяні листи. Коли капуста охолоне, дрібно її нашаткуй і з’єднай з цибулею, базиліком і полий олією (оливковою). Солодкі готові перці нафаршируй капустяною сумішшю. Приготуй скляні банки, стерилізуй їх. У тару виклади фаршировані перці, залий маринадом і банки закатай, щоб зберігати їх у темному, холодному місці на зиму.

Перець на зиму, фарширований капустою: рецепт покроково

Інгредієнти:

30-40 штук болгарського перцю;

3,5 кг капусти;

гіркий перець;

2 моркви;

13 зубчиків часнику;

кріп та петрушка до смаку;

1 л води;

1 ст. л цукру;

2 ст. л солі;

0, 5 склянки олії;

0, 5 склянки оцту.

Спосіб приготування:

Вимитий та очищений від насіння перець бланшуй протягом 5-8 хвилин у киплячій воді. Для того, щоб він рівномірно став м’яким, краще готувати перець порціями. Далі треба його охолодити. Для маринаду налий воду до каструлі та додай цукор, сіль кухонну, рафіновану олію, оцет й дай закипіти. Нашинкуй капусту, натри моркву на великій терці, подрібни зелень, часник та гіркий перець. Все перемішай, посоли та дай настоятися, аби капуста стала м’якшою. Нафаршируй перці сумішшю капусти та виклади у банки. Все це потрібно залити маринадом, закрити кришкою та простерилізувати (якщо банки літрові — 20 хвилин, якщо 2-х літрові — 30 хвилин). Після цього закрий банки, переверни до низу кришками й дай охолонути.

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