Солодкий перець має приємний смак. Саме тому його часто використовують при виготовленні багатьох страв, надаючи їм апетитного вигляду.
Відомо безліч корисних властивостей перцю, завдяки чому він стоїть в одному ряду з найбільш цінними для здоров’я садовими овочами. Як приготувати перець на зиму, фарширований капустою — читай в матеріалі.
Якщо ти думаєш, що болгарський перець на зиму, фарширований капустою, приготувати доволі складно, то це не так. Головне в цій справі — користуватися покроковою інструкцією.
Інгредієнти:
Приготування перцю на зиму, фаршированого капустою:
Спосіб приготування:
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