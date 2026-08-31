Солодкий перець має приємний смак. Саме тому його часто використовують при виготовленні багатьох страв, надаючи їм апетитного вигляду.
Відомо безліч корисних властивостей перцю, завдяки чому він стоїть в одному ряду з найбільш цінними для здоров’я садовими овочами. Як приготувати перець на зиму, фарширований капустою — читай в матеріалі.
Перець на зиму, фарширований капустою: покроковий рецепт
Якщо ти думаєш, що болгарський перець на зиму, фарширований капустою, приготувати доволі складно, то це не так. Головне в цій справі — користуватися покроковою інструкцією.
Інгредієнти:
- 1 кг болгарського перцю;
- 1 капуста;
- 1-2 моркви;
- часник, мед;
- 1 л води;
- 150 мл оцту;
- 200 г цукру;
- 100 мл олії;
- 2 ст.л солі.
Приготування перцю на зиму, фаршированого капустою:
- Перець почисть, виріж плодоніжки з насінням, ретельно промий водою. Залий перець кип’ятком (щоб став м’яким) і накрий кришкою, залиш на 20 хв.
- Моркву почисть й промий водою, потри на терці.
- Капусту помий, видали погане листя, дрібно нашаткуй, додай моркву, посоли.
- Перець начиняй наступним чином: на дно перцю клади 2 зубці часнику і мед на кінчику ножа, начиняй капустою дуже туго.
- Для маринаду у воду додай сіль, цукор, столовий оцет і олію. Доведи маринад до кипіння.
- Фарширований перець виклади в гарячі стерилізовані баночки, залий гарячим маринадом і стерилізуй протягом 10-15 хв. Закатай кришками.
Капуста в перці на зиму: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 20 перців;
- 100 г стручків солодкого перцю;
- 20 листочків базиліку;
- 20 г кмину;
- 200 г білого вина;
- 0,5 кг капусти;
- перець чилі;
- 2 пучки зеленої цибулі;
- 5 зубчиків часнику;
- 1 склянка винного оцту;
- 1 склянка цукру;
- 20 г карі;
- 60 г солі.
Спосіб приготування:
- Зелену цибулю, капусту і солодкий перчик промий, почисть часник та помий.
- У солодкого перцю видали серцевину.
- Капусту дрібно наріж, а цибулю разом з базиліком подрібни.
- У каструлю налий вино, оцет, додай нарізаний часник, цукор, кмин, перець чилі, сіль, карі й все ретельно перемішай. Суміш постав на плиту і зачекай, коли вона закипить.
- У розсіл, який почав кипіти, поклади перець (цілий, різати його не потрібно), він повинен проваритися приблизно 4 хвилини.
- Підготовлені стручки перцю виклади на тарілку. Приблизно 60 секунд вари в окропі капустяні листи.
- Коли капуста охолоне, дрібно її нашаткуй і з’єднай з цибулею, базиліком і полий олією (оливковою).
- Солодкі готові перці нафаршируй капустяною сумішшю. Приготуй скляні банки, стерилізуй їх.
- У тару виклади фаршировані перці, залий маринадом і банки закатай, щоб зберігати їх у темному, холодному місці на зиму.
Перець на зиму, фарширований капустою: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 30-40 штук болгарського перцю;
- 3,5 кг капусти;
- гіркий перець;
- 2 моркви;
- 13 зубчиків часнику;
- кріп та петрушка до смаку;
- 1 л води;
- 1 ст. л цукру;
- 2 ст. л солі;
- 0, 5 склянки олії;
- 0, 5 склянки оцту.
Спосіб приготування:
- Вимитий та очищений від насіння перець бланшуй протягом 5-8 хвилин у киплячій воді. Для того, щоб він рівномірно став м’яким, краще готувати перець порціями. Далі треба його охолодити.
- Для маринаду налий воду до каструлі та додай цукор, сіль кухонну, рафіновану олію, оцет й дай закипіти.
- Нашинкуй капусту, натри моркву на великій терці, подрібни зелень, часник та гіркий перець.
- Все перемішай, посоли та дай настоятися, аби капуста стала м’якшою.
- Нафаршируй перці сумішшю капусти та виклади у банки. Все це потрібно залити маринадом, закрити кришкою та простерилізувати (якщо банки літрові — 20 хвилин, якщо 2-х літрові — 30 хвилин).
- Після цього закрий банки, переверни до низу кришками й дай охолонути.
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