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Повітряна тривога в Україні: з’являться два рівні загрози та нові звукові сигнали

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Вересня 2026, 10:00 3 хв.
Повітряна тривога в Україні: як змінять систему оповіщення про загрози
Фото Depositphotos

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