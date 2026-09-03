Повітряна тривога в Україні: з’являться два рівні загрози та нові звукові сигнали

В Україні планують оновити систему оповіщення через зміну тактики Росії. Йдеться, зокрема, про чіткіший поділ загроз на рівні та диференціацію повітряних тривог залежно від характеру небезпеки.

Про підготовку відповідних заходів повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Якою буде нова система повітряної тривоги

За словами Зеленського, влада планує запровадити два рівні позначення загрози — жовтий та червоний. Їхні критерії щотижня визначатимуть Генеральний штаб і Повітряні сили ЗСУ спільно з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС.

— Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки. Будуть змінені й звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози, — зазначив глава держави

Відповідно до рівня загрози планують змінити й звукові сигнали. Президент зазначив, що зараз сирена вже не запускається вдруге для позначення відбою — її використовують лише під час оголошення про початок повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Україні може стати більш локальною

Окремо влада працюватиме над географічною диференціацією тривог. Це має дозволити оголошувати повітряну тривогу саме в тій частині регіону чи населеного пункту, де існує реальна загроза.

— Головна мета цих змін — дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку, — заявив президент.

Також уряд і місцева влада разом із військовими, МВС та ДСНС мають визначити умови, за яких державні установи, підприємства та інші об’єкти зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня загрози.

Доречі, стежити за актуальною ситуацією в Україні можна за картою повітряних тривог. На ній у режимі реального часу відображається інформація про оголошені тривоги в областях і громадах.

Влада планує переглянути нормативи щодо розміщення укриттів у містах і громадах. Йдеться також про мобільні та модульні укриття.

За дорученням президента уряд має підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, щоб пришвидшити встановлення модульних укриттів та облаштування приміщень відповідно до нових вимог безпеки.

Що зміниться під час повітряних тривог у Києві

Окремі зміни стосуватимуться роботи громадського транспорту столиці. Під час жовтого рівня загрози повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро.

Водночас Києву доручено збільшити кількість наземного транспорту, щоб компенсувати зупинки на Святошинсько-Броварській лінії метро під час повітряних тривог. Також наземний транспорт має дублювати маршрут між станціями Лісова та Дніпро.

Крім того, планують скоротити тривалість комендантської години в Києві. Іншим містам запропонують переглянути її межі з урахуванням безпекової ситуації та потреб роботи бізнесу.

Чи зміняться правила для шкіл і дитсадків

Правила роботи освітньої сфери, зокрема шкіл та дитячих садочків, наразі залишаються без змін.

— Важливо, щоб освітній процес був налаштований в інтересах дітей і батьків, — зазначив Зеленський.

Також Кабінет Міністрів має передбачити додаткову фінансову підтримку медичних закладів, щоб забезпечити стабільну роботу державної та комунальної медицини.

Влада також запровадить щотижневий аудит алгоритмів реагування на загрози. Заходи безпеки переглядатимуть залежно від ситуації, а уряд, місцева влада та бізнес регулярно координуватимуть подальші дії.

Нагадаємо на Черкащині вже діє нова система оповіщення про повітряні тривоги.

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