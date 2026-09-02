Історії Розповіді

Рекорд у Львові: лікарі зберігали вагітність після відходження вод 97 днів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Вересня 2026, 18:30 3 хв.
Навколоплідні води відійшли на 22-му тижні: як львівські лікарі врятували дитину

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