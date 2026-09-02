Рекорд у Львові: лікарі зберігали вагітність після відходження вод 97 днів

У Львові медики встановили рекорд, який дозволив подарувати дитині додатковий час для розвитку. У вагітної жінки навколоплідні води відійшли на 22-му тижні, однак лікарям вдалося продовжити вагітність ще на 97 днів. Пологи відбулися вже на 36-му тижні.

Цей випадок став рекордним для команди пологового відділення Дитячої Лікарні Святого Миколая. До цього найдовший період, протягом якого медикам вдавалося зберігати вагітність після передчасного відходження вод, становив 83 дні.

Як лікарям вдалося зберегти вагітність

28-річна Христина Пришляк із Львівщини готувалася вдруге стати мамою. Її перша дитина народилася після планового кесаревого розтину. Цього разу вагітність ускладнилася раптово — на 22-му тижні у жінки відійшли навколоплідні води.

Такий стан на ранньому терміні є надзвичайно небезпечним для дитини. Малюк ще дуже маленький, а відсутність навколоплідної рідини значно підвищує ризик інфекцій та інших ускладнень. Христину госпіталізували, після чого за її станом і розвитком вагітності почали постійно стежити медики.

Щодня лікарі контролювали результати аналізів, проводили необхідне профілактичне лікування та регулярно збирали консиліуми. Самій Христині довелося тривалий час дотримуватися суворого постільного режиму та практично не вставати з ліжка.

За словами акушера-гінеколога Ігоря Федашка, медикам було важливо не допустити розвитку інфекції та водночас виграти якомога більше часу для дозрівання органів дитини.

— Цей випадок вимагав максимальної уваги всієї нашої команди. Головне було — не допустити інфекції та виграти час, щоб органи дитини встигли розвинутися. Ми крок за кроком рухалися вперед. А коли на 36-му тижні розпочалися пологи, усе пройшло просто чудово, — розповів лікар.

Малюк народився без реанімації

Загалом період без навколоплідних вод тривав 2330 годин — це 97 днів. Саме цей показник став новим рекордом для медичної команди.

На 36-му тижні у Христини розпочалися пологи. Жінка народила хлопчика вагою 2490 грамів і зростом 49 сантиметрів.

Попри рубець на матці після попереднього кесаревого розтину, цього разу дитина з’явилася на світ природним шляхом. Найголовніше — новонароджений був у задовільному стані й не потребував реанімаційної допомоги.

Для родини цей період став справжнім випробуванням. Христина зізнається, що спочатку вони дуже злякалися, але вирішили довіритися лікарям.

— Спочатку ми дуже злякалися, але лікарі заспокоїли, що зроблять усе можливе. Ми довірилися їм і врятували нашого синочка. Відчуття, коли його вперше приклали до моїх грудей, просто не описати словами! — поділилася жінка.

Хлопчика назвали Назаром. Ім’я для молодшого брата обрав його 5-річний старший братик. Нині Христина разом із чоловіком та дітьми вже вдома. Родина приймає привітання з народженням Назара.

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