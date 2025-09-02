Вижила дивом: у жінки знайшли 12-тижневу вагітність у печінці

Це почалося як звичайна історія хвороби. 35-річна Сарвеш звернулася до лікарів із виснажливою втомою, болем та нестримною блювотою. Лікарі, як і будь-хто інший, подумали про звичайну шлункову інфекцію.

Місяць на антибіотиках, але жодного покращення. Тіло жінки, здавалося, відмовлялося підкорятися логіці, а її стан продовжував погіршуватися.

Коли вона знову прийшла на прийом, ніхто й гадки не мав, що наступне обстеження відкриє таємницю, яка переверне їхні уявлення про медицину. Її історію розповіло видання BBC.

Медичний феномен: вагітність у печінці

Радіолог доктор К.К. Гупта з 20-річним стажем, який проводив обстеження, не міг повірити своїм очам. На знімках МРТ він виявив 12-тижневу вагітність, що розвивалася в печінці пацієнтки.

У неї була 12-тижнева вагітність у правій частині печінки, — розповів лікар.

Він зазначив, що ніколи не зустрічав подібного випадку і був змушений зробити кілька додаткових знімків, щоб переконатися в правильності діагнозу.

Позаматкова вагітність — це стан, при якому запліднена яйцеклітина імплантується поза маткою, зазвичай у фаллопієвих трубах. Такий плід нежиттєздатний, і стан може бути небезпечним для життя жінки.

За словами Сарвеш, вона сама не могла повірити лікарям, оскільки її менструальний цикл був нормальним, що, як пояснив доктор Гупта, часто трапляється при такому типі позаматкової вагітності через сильну кровотечу, яка ускладнює діагностику.

Ми бідні, і поїхати до Делі та заплатити за це (операцію, — ред.) було неможливо, — розповів чоловік Сарвеш Парамвір.

На щастя, команда лікарів у приватній лікарні міста Мірута погодилася провести операцію, яка тривала 90 хвилин.

Після операції Сарвеш перебуває на постільному режимі, страждаючи від сильного болю. На її животі залишився 21 шов.

Жінка змушена повністю покладатися на чоловіка, який допомагає їй у всьому. Цей випадок — не лише медичний феномен, а й глибоко особиста трагедія, що виснажила родину як фізично, так і фінансово.

У цьому разі зародок прикріпився до печінки, яка, як пояснив професор Мамет Сінгх, має багате кровопостачання, що дозволило плоду рости на ранніх етапах.

Цей випадок настільки унікальний, що, за словами докторки Моніки Анант, професорки кафедри акушерства та гінекології, він трапляється лише в одному з семи-восьми мільйонів випадків.

Вона зазначає, що до історії Сарвеш у світі було задокументовано лише 45 подібних випадків, з яких три — в Індії.

