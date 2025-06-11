Вагітність за допомогою ШІ: у США вперше використали технологію для запліднення

Перша вагітність за допомогою штучного інтелекту — такими новинами приголомшили лікарі Центру фертильності Колумбійського університету. Пара, яка намагалася створити сім’ю майже два десятиліття, змогла народити дитину завдяки новій технології на основі ШІ.

Колумбійський університет на чолі з доктором Зевом Вільямсом розв’язав проблему азооспермії, або відсутності виявлених сперматозоїдів в еякуляті. Цей діагноз відповідальний за 10% випадків безпліддя у США.

Раніше у цих випадках використовували донорську сперму. Тепер можна розв’язати проблему за допомогою технологій. Як саме — розповіли у журналі Time.

Перша вагітність за допомогою ШІ: як це стало можливим

Хоча неозброєним оком зразок сперми чоловіка з азооспермією може виглядати нормально, мікроскоп показує зовсім інше, каже Вільямс. Висококваліфіковані фахівці рідко знаходять сперматозоїди в таких зразках еякуляту, адже він часто заповнений іншими залишками.

До того ж сперматозоїди є найменшою клітиною в організмі, і не дивно, що навіть найкращі фахівці відчувають проблеми з азооспермією.

Тож Вільямс та його команда витратили п’ять років на розробку системи, яка поєднувала алгоритм штучного інтелекту для виявлення сперматозоїдів. для цього використали рідинний чіп, що пропускав зразок сперми через крихітну трубочку на пластиковому чіпі.

Якщо ШІ бачив сперму, то її крихітну частину спрямовували в окрему трубочку та збирали. Кілька сперматозоїдів, виділених у такий спосіб, потім можна було зберігати, заморожувати та використовувати для запліднення яйцеклітини.

Система отримала назву STAR — Sperm Track and Recovery. Для неї надихнулися підходами, які астрофізики використовують для залучення ШІ у виявлення нових зірок і планет.

— Я порівнюю це з пошуком голки, захованої в тисячі копиць сіна. Але він може зробити це за пару годин — і так м’яко, що сперму, яку ми витягуємо, можна використовувати для запліднення яйцеклітини.

STAR відрізняється від систем штучного інтелекту, розроблених для сканування та виявлення певних ознак, бо поєднує аналіз зі здатністю активно ізолювати відповідну ціль.

Система сканує вісім мільйонів зображень приблизно за годину. На думку лікаря, цей інструмент може просунути лікування безпліддя для багатьох пар.

Щоб протестувати систему, автори вирішили провести таке собі змагання між ембріологами та ШІ. Інтелект мав знайти в тих зразках, де люди не впоралися із завданням.

— Ембріологи справді наполегливо працювали, щоб знайти сперматозоїди, оскільки вони не хотіли, щоб їх затьмарила машина. В одному зі зразків, які вони аналізували протягом двох днів і не знайшли сперматозоїдів, STAR знайшов 44 за годину.

Як ШІ допоміг народити дитину парі у США

Розі та її чоловік стали першою парою, яка зачала дитину за допомогою STAR у березні 2025 року. Пара майже 19 років намагалася зачати дитину.

До вагітності вони розглядали різні варіанти розв’язання проблеми азооспермії її чоловіка, зокрема хірургічне втручання та залучення експерта з-за кордону для ручного аналізу та виділення сперми.

Згодом подружжя познайомилось з Вільямсом та наважилися на його випробування. Для пари використання STAR не вимагало жодних додаткових тестів чи процедур.

— Ми зводили свої надії до мінімуму після стількох розчарувань, — розповідає Розі.

Під час випробувань лікарі зібрали декілька зразків сперми за допомогою ШІ та заморозили їх. Згодом під час овуляції взяли яйцеклітини майбутньої матері, а також свіжий зразок сперми, щоб пропустити через STAR та використати для запліднення.

Заморожена сперма є резервною на випадок, якщо у новому зразку еякуляту не знайдуть сперматозоїдів.

У березні того ж року вони дізналися, що яйцеклітини Розі були успішно запліднені та готові до перенесення в її матку через кілька днів.

— Після перенесення мені знадобилося два дні, щоб повірити, що я насправді вагітна, — каже Розі.

Зараз вона перебуває на четвертому місяці вагітності та все свідчить про те, що її вагітність протікає добре.

— Я досі прокидаюся вранці та не можу повірити, правда це чи ні. І я досі не вірю, що вагітна, поки не побачу результати сканування.

Раніше ми також розповідали про першого лікаря-робота, якого створили в США.

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