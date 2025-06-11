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Вагітність за допомогою ШІ: у США вперше використали технологію для запліднення

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 11 Червня 2025, 22:00
Вагітність за допомогою ШІ: у США вперше використали технологію для запліднення
Фото Unsplash

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