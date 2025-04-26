Перший робот-лікар: у США представили андроїда, який працює у медлабораторії

Роботи в білих халатах — вже не фантастика. У США робот офіційно працює в одній із медлабораторій. Його завдання не просто натискати кнопки, а створювати нові ліки, працювати з реагентами та обладнанням.

Чи можна вважати це проривом або це нова небезпека для людства? Розбиралися в програмі Ранок у великому місті.

Робот в медичній лабораторії: новий прорив науки

Лабораторія, де замість людей працюють роботи, які не втомлюються, не помиляються і не потребують кави, вже існує. Це реальність, яку вже зробили можливою у США.

Там на роботу взяли справжнього андроїда на ім’я Едібот. Він призначений для виконання завдань, які вимагають людської гнучкості.

Едібот може працювати з лабораторним обладнанням, проводити піпетування, взаємодіяти з реагентами та навіть супроводжувати екскурсії по лабораторії.

Ця роботизована лабораторія поєднує штучний інтелект, робототехніку та біологічні дослідження. Робот допомагає створювати нові ліки швидше, ніж будь-хто з нас встигає змінити батарейку на пульті від телевізора.

З моменту запуску роботів-працівників компанія вже розробила понад 30 тестерів нових ліків, з яких 10 вже отримали дозвіл на клінічні випробування. Один з препаратів проходить першу фазу клінічних випробувань.

А тим часом у Китаї теж поспішають вдосконалювати ШІ та створювати нові моделі роботів. Там презентували справжнього бойового андроїда, який не тільки стоїть на ногах краще за деяких людей, але й вправно роздає боксерські апаркоти.

Це гуманоїдний робот, який рухається з дивовижною спритністю і вже демонструє техніку справжнього професійного боксера. Його створили на базі штучного інтелекту здатного навчатися.

Він вже опанував серію ударів та ухилянь. Робот не втомлюється, не пітніє і не просить воду між раундами.

На відео, що розлетілися інтернетом, помітно, що він проводить спаринги з іншим андроїдом та обмінюються серіями ударів.

Уяви двох роботів, які виходять на ринг, а кожен раунд триває стільки, скільки витримає батарея, тобто години.

Розробники кажуть, що спочатку триватимуть тренування, а далі участь у змаганнях між роботами. Потім, можливо, роботи почнуть боксувати з людьми.

А в Британії хочуть використати ШІ, щоб запобігти вбивствам. Як саме та чим допоможуть новітні технології — читай в матеріалі.

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