Подорожі та натхнення

Перший робот-лікар: у США представили андроїда, який працює у медлабораторії

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 17:00
Перший робот-лікар: у США представили андроїда, який працює у медлабораторії
Фото Unsplash
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