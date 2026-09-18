Менші за домашніх: вчені вперше за 100 років виявили новий вид диких котів

Вчені вперше за понад століття виявили новий вид дикої кішки, яка належить до групи тигрових котів Південної Америки. Тварина отримала від науковців назву Leopardus tilcayo, які зберігли її оригінальну місцеву назву — тілкайо.

Про це сьогодні, 18 вересня, повідомило видання Independent.

Новий вид диких котів: що про нього відомо

Кішку, яка належить до нового виду, знайшли в лісі регіону Юнга у Болівії. Тварина має довжину близько 46 см і важить 1,4 кг. Із такими параметрами тілкайо є меншим за середньостатистичну домашню кішку.

Завдяки отриманим генетичним даним, дослідники встановили, що ця кішка є новим видом. Наразі про спосіб життя тварини відомостей мало.

Зазначається, що тілкайо може харчуватися дрібними гризунами, бо їхні залишки знайшли у зразках посліду тварини. А дані з фотопасток свідчать про те, що кішка нового виду може бути активнішою вночі.

— Наша інформація наразі обмежується двома живими особинами, яких ми дослідили, та невеликою кількістю записів із фотопасток, — зазначив еволюційний біолог Йонас Лескроарт.

Серед них — 10-річний самець, який зараз живе у болівійському заповіднику дикої природи Сенда-Верде після того, як його утримувала місцева родина у своєму будинку.

Завдяки генетичному аналізу вдалося з’ясувати, що лінія тілкайо відокремилася від інших тигрових котів близько 1,4 мільйона років тому.

— Ми ніколи не очікували, що ця болівійська тигрова кішка виявиться окремим видом, і ніхто раніше не розглядав її як окрему тварину, підвид чи щось подібне, — додав біолог.

Зазначається, що тигрові кішки – це так звані криптичні види, їх нелегко відрізнити лише за зовнішнім виглядом. Раніше тигрових кішок вважали одним видом, але проведені генетичні дослідження показали існування кількох різних видів.

Раніше ми розповідали про те, звідки походять домашні коти — і чому це точно не Близький Схід.

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