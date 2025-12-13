Звідки походять домашні коти — і чому це точно не Близький Схід

Дослідження стародавньої ДНК радикально змінює уявлення про походження домашніх котів, показуючи, що вони не з’явилися в Леванті 9500 років тому, як вважалося раніше, а поширилися значно пізніше через торгівлю та імперії. Читай у матеріалі, звідки пішли домашні коти та що ще відомо з цих досліджень.

Звідки походять домашні коти — відповідь у дослідженнях

Домашні коти походять з Північної Африки, де їхні предки — африканські дикі коти — почали співіснувати з людьми. Вони поширилися в Європу близько 2000 років тому разом з Римською імперією, формуючи генетичний пул сучасних котів.

У Китаї домашні коти з’явилися лише приблизно до 730 року н.е., ймовірно, через торгові каравани Шовкового шляху. Раніше у Китаї з людьми співіснували леопардові коти, але вони не стали домашніми.

Традиційна теорія стверджувала, що доместикація котів почалася 9500 років тому в Леванті під час неоліту, коли зерносховища приваблювали гризунів, а вони, в свою чергу, самих же котів. Найдавніші рештки кота знайдено на Кіпрі в похованні того періоду.

У Китаї леопардові коти жили поруч з людьми понад 3500 років, полюючи на мишей, але через те, що вони полювали і на кур людей, коти відступили. Під час холоднішого періоду після падіння династії Хань вони повернулися до природних середовищ. У Стародавньому Єгипті коти зображувалися в гробницях як компаньйони, але чи це було доместикацією — неясно.

Грегер Ларсон з Оксфордського університету говорить:

Ми почали вивчати кістки, приписувані домашнім котам 10 000 років тому, і знайшли, які саме мають геноми сучасних котів…

Джонатан Лосос з Вашингтонського університету додав:

Сфінксоподібні коти повільно видають свої таємниці. Потрібно більше стародавньої ДНК, щоб розплутати ці загадки минулого.

Вчені проаналізували стародавню ДНК з решток котів з Європи, Близького Сходу та Азії. Дослідження Європи охопило 87 стародавніх і сучасних геномів з археологічних сайтів. У Китаї вивчили ДНК з 22 решток фелідів за останні 5000 років, ідентифікуючи види через генетичне порівняння. Це дозволило відрізнити геноми сучасних домашніх котів від диких чи леопардових.

