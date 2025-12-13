Стиль жизни

Откуда происходят домашние коты — и почему это точно не Ближний Восток

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 13 декабря 2025, 13:00 2 мин.
откуда пошли коты
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь