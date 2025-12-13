Откуда происходят домашние коты — и почему это точно не Ближний Восток

Исследование древней ДНК радикально меняет представление о происхождении домашних кошек, показывая, что они не появились в Леванте 9500 лет назад, как считалось ранее, а распространились гораздо позже из-за торговли и империи. Читай в материале, откуда пошли домашние кошки и что еще известно из этих исследований.

Откуда происходят домашние коты — ответ в исследованиях

Домашние коты происходят из Северной Африки, где их предки – африканские дикие коты — начали сосуществовать с людьми. Они распространились в Европу около 2000 лет назад вместе с Римской империей, формируя генетический пул современных кошек.

В Китае домашние кошки появились лишь примерно до 730 года н.э., вероятно, из-за торговых караванов Шелкового пути. Ранее в Китае с людьми сосуществовали коты леопарда, но они не стали домашними.

Традиционная теория утверждала, что домистикация кошек началась 9500 лет назад в Леванте во время неолита, когда зернохранилища привлекали грызунов, а они, в свою очередь, самих же кошек. Древнейшие останки кота найдены на Кипре в погребении того периода.

В Китае леопардовые коты жили рядом с людьми более 3500 лет, охотясь на мышей, но из-за того, что они охотились и на кур людей, коты отступили. Во время более холодного периода после падения династии Хань они вернулись в природные среды. В Древнем Египте коты изображались в гробницах как компаньоны, но было ли это домистикацией — неясно.

Грегер Ларссон из Оксфордского университета говорит:

Мы начали изучать кости, приписываемые домашним котам 10 000 лет назад, и нашли, какие именно имеют геномы современных кошек…

Джонатан Лосос из Вашингтонского университета добавил:

Сфинксообразные кошки медленно выдают свои тайны. Нужно больше древнейшей ДНК, чтобы распутать эти загадки прошлого.

Ученые проанализировали древнюю ДНК из остатков кошек из Европы, Ближнего Востока и Азии. Исследование Европы охватило 87 древних и современных геномов из археологических сайтов. В Китае изучили ДНК из 22 останков фелидов за последние 5000 лет, идентифицируя виды через генетическое сравнение. Это позволило отличить геномы современных домашних кошек от диких или леопардовых.

Раньше мы писали, почему рыжие коты окрашены в этот цвет — читай в материале, в чем их секрет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!