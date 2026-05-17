Куда пойти в Киеве в мае 2026 — афиша драйвовых ивентов для незабываемой весны

Майский Киев — это не только аромат сирени и каштанов, но и настоящий взрыв развлекательных событий, заставляющих сердце биться быстрее. Впереди – еще половина последнего месяца весны, который подготовил коктейль развлечений на любой вкус.

Куда пойти в Киеве в мае — афиша событий дальше в материале.

Куда сходить в Киеве в мае 2026 года — события

Варьете Рояль

В мае состоятся показы Варьете Рояль — шоу для взрослой аудитории в эстетике классического кабаре. Формат объединяет вокальные номера, хореографию и музыкальные перформансы, построенные как целостная сценическая история.

Музыкальную часть программы создал композитор Алексей Боголюбов. За хореографию отвечают участницы проектов Танцую для тебя — Анна Паламарчук, Екатерина Тришина и Светлана Черныш.

Когда: 22 мая

Где: Caribbean Club

Спектакли театра Черный Квадрат

В мае на сцене — постановки театра Черный Квадрат, который работает с жанром современной комедии об отношениях и повседневных ситуациях.

В репертуаре:

Кто кого хочет…?

Тебя ждет Tinder-сюрприз

Счастье всегда рядом

Слева от разлуки…

Предыдущие ласки

Голая правда

Влюбленные танцуют в постели и другие представления.

В центре сюжетов – любовь, ревность, флирт и бытовые конфликты, поданные с иронией. Формат представлений – откровенный диалог без пошлости, с узнаваемыми ситуациями для взрослой аудитории.

Когда: 9, 13, 14, 16, 20, 23, 27 и 30 мая

Где: Caribbean Club

Caribbean Disco Party

В мае продлятся фирменные вечеринки клуба — Caribbean Disco Party с живой музыкой, танцевальными хитами и настоящими caribbean vibes.

На сцене выступят ХПЗ, NO COMMENTS, SPARK Band, TOKYO и другие. Они переосмысливают популярные треки в драйвовых концертных версиях, а между выступлениями ритм вечера поддерживает DJ Mustafaev.

17 мая у вечеринки будет специальный формат — ковбойская DISCO PARTY, где танцевальные хиты сочетаются с атмосферой Дикого Запада.

Когда: 9, 16, 17, 23 и 30 мая

Где: Caribbean Club

Серия концертов Короли Трибютов

В мае традиционно каждое воскресенье будут проходить бесплатные live-выступления Короли Трибьютов, посвященные музыке культовых артистов и групп разных эпох.

24 мая группа Jack London представит программу, посвященную группе Måneskin.

Когда: 24 мая

Где: Pepper’s Club

Алексей Коган и Jazz in Kyiv Band

Алексей Коган и Jazz in Kyiv Band представят программу Ваше и Наше любимое — джазовый вечер с легким блюзовым настроением.

В основе программы авторская подборка тщательно подобранных композиций в камерном формате.

Когда: 19 мая

Где: Pepper’s Club

Пашина 20. Битва имен — BON JOVI / MANESKIN / U2

Павел Шилько (DJ Паша) продолжает свой формат музыкального хит-парада, построенного как битва имен. В этот раз программа объединит музыку Bon Jovi, Maneskin и U2. Их хиты прозвучат вживую в исполнении украинских артистов в формате концертного батла.

В течение вечера две команды исполнят известные песни, а зрители смогут влиять на ход события, выбирая победителя. Между музыкальными номерами Павел Шилько рассказывает истории и интересные факты об артистах, чьи хиты вошли в программу.

Когда: 20 мая

Где: Pepper’s Club

Jesus Christ Superstar: Reversed от Musical Slayers

Musical Slayers представят концертное исполнение выбранных номеров из рок-оперы Jesus Christ Superstar Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса.

Особенность проекта — инверсия ролей: мужские партии исполняют женщины, а женские – мужчины. Такой подход изменяет фокус знакомой истории и переносит внимание на женские голоса, их силу, решительность и уязвимость.

Когда: 25 мая

Где: Pepper’s Club

Подпольный стендап

В конце мая состоится вечер украинской комедии от Подпольного стендапа. В программе выступления Анны Кочегуры, Светланы Немонежиной, Жени Короткова и Антона Тимошенко. 20% продажи билетов передадут в поддержку ВСУ.

Когда: 27 мая

Где: Pepper’s Club

Танцы каждую пятницу и субботу: live-вечера в Pepper’s Club

Среди вариантов событий, куда пойти в Киеве в мае 2026 — танцевальные live-вечера в Pepper’s Club. Каждую пятницу и субботу на сцене будут звучать рок, попкаверы, украинские песни и хиты, которые легко подхватывают зал.

В программе месяца – выступления Spark Band, FANTASEA, Pentagon, No Comments, STORIES LIVE BAND, CRISPY Band, Maski Band и F.L.I.R.T.

Когда: 22, 23, 29, 30 мая

Где: Pepper’s Club

Без Обмежень

23 мая группа выступит на террасе Gulliver в самом центре города. В этот вечер музыканты представят акустическое звучание любимых песен.В программе концерта известны хиты: Без неї ніяк, Дим, Весь світ, Зорі запалали, Вільні люди и другие композиции.

Формат open air, вечерний Киев, закат и живая музыка создадут особое настроение и возможность услышать группу ближе обычного.

Когда: 23 мая

Где: Gulliver

Latexfauna — музыкальный перформанс по оба берега Киева

21 мая Latexfauna сыграет концерт на террасе ТРЦ Gulliver. Открытое пространство с фанзоной, баром и панорамой на центр города – формат живого концерта под открытым небом.

28 мая группа выступит на террасе ТРЦ River Mall. Гостей будет ждать камерное настроение — сидящий формат с акустическим блоком и закат над Днепром.

Latexfauna — одна из самых заметных и популярных украинских групп последних лет. Их музыка сочетает dream-pop, инди-поп и чиллвейв, а концерты всегда создают особую атмосферу воздушности, иронии и романтики. Именно поэтому выступления группы могут стать идеальным поводом открыть летний сезон в Киеве.

Когда: 21, 28 мая

Где: Gulliver, River Mall

