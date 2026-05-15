Сколько McDonald’s в Киеве в 2026 году: карта заведений и чем интересна сеть в столице

По состоянию на весну 2026 года в Киеве работает 51 McDonald’s — и это уже не просто большое количество заведений, а фактически плотная городская сеть.

Для сравнения, по всей Украине их около 123, то есть почти каждый второй ресторан сети сосредоточен в столице. Это показывает, насколько Киев является главной точкой спроса для бренда.

Сколько McDonald's в Киеве

Первый McDonald’s в Украине открылся 24 мая 1997 года в Киеве возле метро Лукьяновская и стал очень популярным сразу — с длинными очередями.

Далее сеть быстро росла: к 2007 году в Киеве было уже 22 ресторана, в 2020-х — почти 46 заведений.

В 2022 году все McDonald’s в Украине временно закрылись из-за войны, но осенью того же года начали постепенно открываться снова, прежде всего в Киеве.

В 2024–2025 годах сеть активно восстанавливалась и расширялась, в частности открылся 50-й ресторан возле Киевского зоопарка. В начале 2026 года добавилось ещё одно заведение на левом берегу, и общее количество в столице выросло до 51 ресторана.

Сколько McDonald's в Киеве 2026: карта зведений

Рестораны McDonald’s в Киеве равномерно распределены между районами города. Наибольшая концентрация — в центре и Шевченковском районе (более 10 заведений, в частности возле Вокзальной площади).

Левый берег активно расширяется: точки работают в Дарницком районе, на Позняках и возле Дарницкого моста. Правый берег охватывает Оболонь, Подол и Голосеевский район, преимущественно возле метро и зон отдыха.

Часть ресторанов расположена в ТРЦ (в частности Lavina Mall и других крупных торговых центрах). На окраинах работают форматы McDrive, в частности на крупных проспектах и выездах из города.

Интересные факты о McDonald’s в Киеве

Ресторан возле Центрального вокзала Киева входит в топ самых посещаемых McDonald’s в мире.

Юбилейное 50-е заведение открыли возле входа в Киевский зоопарк.

После возобновления работы в 2022 году сеть в Киеве существенно выросла — более чем втрое за несколько лет.

В 2025 году компания инвестировала более 5 млрд грн в развитие в Украине, значительная часть средств пошла на столицу.

Меню частично адаптировано под украинские предпочтения и включает сезонные позиции из локальных продуктов.

