Бельгия на Евровидении-2026: ESSYLA – Dancing, песня о балансе на грани страха и свободы

Певица и автор песен ESSYLA представляет Бельгию на Евровидении-2026 с песней Dancing on the Ice.

Бельгия — не главный претендент на победу, но потенциальный претендент на топ-10, если выступление на сцене финала будет сильным.

Кто представляет Бельгию на Евровидении 2026

ESSYLA прошла несколько этапов отбора. Сначала были кастинг и закрытые прослушивания, где отобрали финалистов. Затем состоялся телевизионный финал с живыми выступлениями.

В решающем эфире она спела Dancing on the Ice. Её выступление выделилось тем, что всё было просто и без лишних эффектов — главный акцент был на голосе и атмосфере холода, которая создавала настроение номера.

По итогам голосования жюри и зрителей она набрала один из самых высоких результатов. Особенно сильно её поддержали зрители, и именно это помогло ей выиграть.

После победы организаторы отметили, что она взяла не шоу-эффектами, а именно чистым и уверенным вокальным выступлением в прямом эфире.

Кто такая ESSYLA

Настоящее имя ESSYLA — Alice Van Eesbeeck. Она стала известна после участия в шоу The Voice Belgique, где дошла до финала. После этого начала сольную карьеру, сочетая поп, джаз и альтернативное звучание.

Но ещё до того, как стать популярной на эстраде, девушка училась в музыкальном институте IMEP в Намюре — это уровень консерватории. То есть её карьера не началась с телешоу, а базируется на классическом музыкальном образовании.

О чём песня ESSYLA – Dancing on the Ice

Песня Dancing on the Ice — это энергичный трек о балансе между риском и свободой: образ танца на льду символизирует жизнь на грани эмоций, когда человек одновременно боится и наслаждается моментом.

Интересно, что в песне Dancing on the Ice ESSYLA не только поёт, но и записывает собственные бэк-вокалы. Это редкость для конкурсных треков Евровидения, потому что большинство артистов используют отдельных бэк-вокалистов или продакшн-накладки.

Победит ли Бельгия в финале Евровидения 2026

После двух полуфиналов и объявления финального состава Бельгия с ESSYLA и песней Dancing on the Ice выглядит как середняк, но не фаворит на победу.

Её вероятное место: 8–15 в финале. Эксперты считают, что в финале много более ярких и массовых номеров. А песня бельгийской исполнительницы более атмосферная, чем хитовая, и может проиграть в телеголосовании более эмоциональным или драйвовым выступлениям.

