Бельгія на Євробаченні-2026: ESSYLA – Dancing, пісня про баланс на межі страху і свободи

Співачка та авторка пісень ESSYLA представляє Бельгію на Євробачення-2026 з піснею Dancing on the Ice.

Бельгія — не головний претендент на тперемогу, але потенційний претендент для топ-10, якщо виступ на сцені фіналу буде сильним.

Хто представляє Бельгію на Євробаченні 2026

ESSYLA пройшла кілька етапів відбору. Спочатку були кастинг і закриті прослуховування, де обрали фіналістів. Потім відбувся телевізійний фінал із живими виступами.

У вирішальному ефірі вона заспівала Dancing on the Ice. Її виступ виділився тим, що все було просто і без зайвих ефектів — головний акцент був на голосі та атмосфері холоду, яка створювала настрій номера.

За підсумками голосування журі та глядачів вона набрала один із найвищих результатів. Особливо сильно її підтримали глядачі, і саме це допомогло їй виграти.

Після перемоги організатори відзначили, що вона взяла не шоу-ефектами, а саме чистим і впевненим вокальним виступом у прямому ефірі.

Хто така ESSYLA

Справжнє ім’я ESSYLA — Alice Van Eesbeeck. вона стала відомою після участі у шоу The Voice Belgique, де дійшла до фіналу. Після цього почала сольну кар’єру, поєднуючи поп, джаз і альтернативне звучання.

Але ще до того, як стати популярною на естраді, дівчина навчалась у музичному інституті IMEP у Намюрі — це рівень консерваторії. Тобто її кар’єра не почалася з телешоу, а базується на класичній музичній освіті.

Про що пісня ESSYLA – Dancing on the Ice

Пісня Dancing on the Ice — це енергійний трек про баланс між ризиком і свободою: образ танцю на льоду символізує життя на межі емоцій, коли людина водночас боїться і насолоджується моментом.

Цікаво, що у пісні Dancing on the Ice ESSYLA не лише співає, а й записує власні бек-вокали. Це рідкість для конкурсних треків Євробачення, бо більшість артистів використовують окремих бек-виконавців або продакшн-накладки.

Чи переможе Бельгія у фіналі Євробачення 2026

Після двох півфіналів і оголошення фінального складу Бельгія з ESSYLA та піснею Dancing on the Ice виглядає як середня за силою претендентка, але не фаворит на перемогу.

Її ймовірне місце: 8–15 у фіналі. Експерти вважають, що у фіналі багато більш яскравих і масових номерів. А пісня бельгійської виконавиці більше атмосферна, ніж хітова, і може програти у телеголосуванні більш емоційним або драйвовим виступам.

Джерело фото: Еurovision.com.

