Фінал Євробачення-2026: в якому порядку виступатимуть фіналісти і хто визначає чергу

Гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення-2026 відбудеться 16 травня у Відні, і вже визначений порядок виступів фіналістів. Порядок виступів у фіналі Євробачення-2026 Фінал Євробачення стартує о 22:00 за київським часом. У фіналі виступлять 25 країн: 20 переможців півфіналів, країни Великої п’ятірки та чинний переможець конкурсу — Австрія. Україну представить LELÉKA з піснею Ridnym, артистка вийде на сцену сьомою. Фіналісти розташовані у такому порядку: Данія — Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Німеччина — Sarah Engels – Fire Ізраїль — Noam Bettan – Michelle Бельгія — ESSYLA – Dancing on the Ice Албанія — Alis – Nân Греція — Akylas – Ferto Україна — LELÉKA – Ridnym Австралія — Delta Goodrem – Eclipse Сербія — LAVINA – Kraj Mene Мальта — AIDAN – Bella Чехія — Daniel Zizka – CROSSROADS Болгарія — DARA – Bangaranga Хорватія — LELEK – Andromeda Велика Британія — LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Франція — Monroe – Regarde! Молдова — Satoshi – Viva, Moldova! Фінляндія — Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Польща — ALICJA – Pray Литва — Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Швеція — FELICIA – My System Кіпр — Antigoni – JALLA Італія — Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Норвегія — JONAS LOVV – YA YA YA Румунія — Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрія — COSMÓ – Tanzschein. Читати на тему Як голосувати на Євробаченні-2026: різні способи та оновлені правила Розповідаємо, як можна голосувати на Євробаченні-2026 в Україні та за кордоном. Як визначають порядок виступів у фіналі Євробачення 2026

Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026 визначали продюсери конкурсу та австрійський мовник ORF під контролем Європейської мовної спілки (EBU).

Після півфіналів країни-фіналісти брали участь у жеребкуванні, яке визначало, у якій частині шоу вони виступатимуть — у першій, другій або в категорії Producer’s Choice (Продюсер вирішує).

Країни, які отримали Producer’s Choice, продюсери могли розташувати у будь-якому місці фіналу, щоб зробити шоу більш динамічним і різноманітним за стилем пісень та сценічними постановками.

Саме так Україна з LELÉKA отримала сьомий номер у фіналі.

