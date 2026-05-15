Фінал Євробачення-2026: в якому порядку виступатимуть фіналісти і хто визначає чергу

Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026 визначали продюсери конкурсу та австрійський мовник ORF під контролем Європейської мовної спілки (EBU).
Після півфіналів країни-фіналісти брали участь у жеребкуванні, яке визначало, у якій частині шоу вони виступатимуть — у першій, другій або в категорії Producer’s Choice (Продюсер вирішує).
Країни, які отримали Producer’s Choice, продюсери могли розташувати у будь-якому місці фіналу, щоб зробити шоу більш динамічним і різноманітним за стилем пісень та сценічними постановками.
Саме так Україна з LELÉKA отримала сьомий номер у фіналі.
