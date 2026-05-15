Финал Евровидения-2026: в каком порядке выступят финалисты и кто определяет очередность

Гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидение-2026 состоится 16 мая в Вене, и уже определён порядок выступлений финалистов.
Порядок выступлений в финале Евровидения-2026
Финал Евровидения стартует в 22:00 по киевскому времени.
В финале выступят 25 стран: 20 победителей полуфиналов, страны Большой пятёрки и действующий победитель конкурса — Австрия.
Украину представит LELÉKA с песней Ridnym, артистка выйдет на сцену седьмой.
Финалисты расположены в таком порядке:
- Дания — Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Германия — Sarah Engels – Fire
- Израиль — Noam Bettan – Michelle
- Бельгия — ESSYLA – Dancing on the Ice
- Албания — Alis – Nân
- Греция — Akylas – Ferto
- Украина — LELÉKA – Ridnym
- Австралия — Delta Goodrem – Eclipse
- Сербия — LAVINA – Kraj Mene
- Мальта — AIDAN – Bella
- Чехия — Daniel Zizka – CROSSROADS
- Болгария — DARA – Bangaranga
- Хорватия — LELEK – Andromeda
- Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
- Франция — Monroe – Regarde!
- Молдова — Satoshi – Viva, Moldova!
- Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Польша — ALICJA – Pray
- Литва — Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Швеция — FELICIA – My System
- Кипр — Antigoni – JALLA
- Италия — Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Норвегия — JONAS LOVV – YA YA YA
- Румыния — Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Австрия — COSMÓ – Tanzschein.
Как определяют порядок выступлений в финале Евровидения 2026
Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026 определяли продюсеры конкурса и австрийский вещатель ORF под контролем Европейского вещательного союза (EBU).
После полуфиналов страны-финалисты участвовали в жеребьёвке, которая определяла, в какой части шоу они будут выступать — в первой, второй или в категории Producer’s Choice (Продюсер решает).
Страны, которые получили Producer’s Choice, продюсеры могли расположить в любом месте финала, чтобы сделать шоу более динамичным и разнообразным по стилю песен и сценическим постановкам.
Именно так Украина с LELÉKA получила седьмой номер в финале.
Источник фото: Еurovisionworld.com.
Читай также, когда финал Евровидения-2026 и где его можно будет смотреть.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!