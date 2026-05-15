Финал Евровидения-2026: в каком порядке выступят финалисты и кто определяет очередность

Гранд-финал 70-го песенного конкурса Евровидение-2026 состоится 16 мая в Вене, и уже определён порядок выступлений финалистов.

Порядок выступлений в финале Евровидения-2026

Финал Евровидения стартует в 22:00 по киевскому времени.

В финале выступят 25 стран: 20 победителей полуфиналов, страны Большой пятёрки и действующий победитель конкурса — Австрия.

Украину представит LELÉKA с песней Ridnym, артистка выйдет на сцену седьмой.

Финалисты расположены в таком порядке:

Дания — Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Германия — Sarah Engels – Fire Израиль — Noam Bettan – Michelle Бельгия — ESSYLA – Dancing on the Ice Албания — Alis – Nân Греция — Akylas – Ferto Украина — LELÉKA – Ridnym Австралия — Delta Goodrem – Eclipse Сербия — LAVINA – Kraj Mene Мальта — AIDAN – Bella Чехия — Daniel Zizka – CROSSROADS Болгария — DARA – Bangaranga Хорватия — LELEK – Andromeda Великобритания — LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Франция — Monroe – Regarde! Молдова — Satoshi – Viva, Moldova! Финляндия — Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Польша — ALICJA – Pray Литва — Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Швеция — FELICIA – My System Кипр — Antigoni – JALLA Италия — Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Норвегия — JONAS LOVV – YA YA YA Румыния — Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрия — COSMÓ – Tanzschein.

Как определяют порядок выступлений в финале Евровидения 2026

Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026 определяли продюсеры конкурса и австрийский вещатель ORF под контролем Европейского вещательного союза (EBU).

После полуфиналов страны-финалисты участвовали в жеребьёвке, которая определяла, в какой части шоу они будут выступать — в первой, второй или в категории Producer’s Choice (Продюсер решает).

Страны, которые получили Producer’s Choice, продюсеры могли расположить в любом месте финала, чтобы сделать шоу более динамичным и разнообразным по стилю песен и сценическим постановкам.

Именно так Украина с LELÉKA получила седьмой номер в финале.

