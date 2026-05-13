Когда финал Евровидения-2026 и где его можно будет смотреть

Музыкальный мир готовится к грандиозному финалу 70-го песенного конкурса Евровидения-2026, который принимает в этом году столица Австрии — Вена.

Право на проведение юбилейного шоу страна завоевала благодаря победе артиста JJ с композицией Wasted Love. Читай, когда финал Евровидения-2026 и где можно смотреть — в материале.

Финал Евровидения-2026: когда будет определяться победитель конкурса

Главной ареной конкурса станет легендарная Wiener Stadthalle, где уже проходили соревнования в 1967 и 2015 годах. Гранд-финал, во время которого определится победитель юбилейного сезона, состоится в субботу, 16 мая, в 22.00 по киевскому времени.

В этом году конкурс проходит по традиционному расписанию, разделенному на три ключевых этапа:

Первый полуфинал: 12 мая.

Второй полуфинал: 14 мая. Именно в этот вечер на сцену выйдет представительница Украины — певица Leléka. Она выступит под номером 12 с песней Ridnym.

Гранд-финал: 16 мая в 22:00.

Официальным вещателем Евровидения-2026 в Украине является Сусіпльне Мовлення. Прямые эфиры всех этапов конкурса будут доступны на следующих платформах:

Телевидение: телеканал Суспільне Культура.

Диджитал: сайты Суспільне Культура и Суспільне Євробачення.

Радио: Радио Промінь.

YouTube: на канале Евровидения Украина продлится трансляция из комментаторской студии (без показа самих выступлений).

Для обеспечения инклюзивности на сайте Общественное Евровидение и в эфире телеканала будет доступен перевод на жестовой язык. Исполнять песни для зрителей с нарушением слуха будут Анфиса Худашова, Лада Соколюк и Александр Рудык.

Перед каждым эфиром зрители смогут просмотреть Предшоу. Постоянным ведущим проекта есть Тимур Мирошниченко, к которому в этом году присоединились звездные соведущие: Василий Байдак, Светлана Тарабарова и Alyona Alyona.

