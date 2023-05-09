Чтобы яркие цвета радовали не одну весну: как правильно ухаживать за тюльпанами после цветения

Весной мы можем насладиться множеством различных цветов на клумбах. Одними из популярных и любимых цветов весны являются тюльпаны. Их существует сотни видов и они завораживают своей красотой.
Но период тюльпанов длится не так долго, как нам бы того хотелось. Чтобы сохранить цветы на следующий год, нужно знать, как ухаживать за тюльпанами после цветения.
В этот период тюльпаны имеют не очень презентабельный вид, клумба уже не такая красивая с тюльпанами, которые увяли. Но важно еще несколько недель подождать, прежде чем выкапывать цветок.
После того как тюльпаны отцвели, под землей происходит формирование замещающей луковицы и детки. Если в этот период неправильно ухаживать тюльпанами, на следующий год сорта могут испортиться и не будут расти.
Когда тюльпаны увяли, нужно удалить все цветоносы. Поливать растения еще 10-15 дней. Но также важно и не переборщить с количеством воды, ведь луковица сгниет. Можно поддерживать почву слегка влажной.
Если листья пожелтели, но еще не увяли, их не нужно срезать. Достаточно пригнуть листья к земле, чтобы процесс увядания завершился естественным путем.
При последнем поливе можно внести подкормку для тюльпанов — фосфорно-калийные составы из расчета 30 г на метр квадратный.
При последнем поливе можно внести подкормку для тюльпанов — фосфорно-калийные составы из расчета 30 г на метр квадратный.
Обычно период выкапывания луковиц тюльпанов припадает на июнь. Приступать к выкопке луковиц можно только после основательного увядания надземной части растений. Прежде чем выкапывать все луковицы, следует провести тестовую раскопку. Надо выкопать тюльпаны в четырех разных частях клумбы.
Если чешуя луковицы стала желтовато-бурой, процесс созревания завершен, и детка сформирована. На взрослых луковицах можно даже увидеть корешки.
Если чешуя луковицы стала желтовато-бурой, процесс созревания завершен, и детка сформирована. На взрослых луковицах можно даже увидеть корешки.
Основные правила при выкапывании луковиц тюльпанов:
Луковицы тюльпанов после выкапывания надо просушить в полутени на свежем воздухе. Можно использовать ящики с вентиляционными отверстиями, чтобы луковицы лучше сохранились до осени и не сгнили.
Также все это время луковицы надо осматривать и убирать те, который подгнивают. В сентябре-октябре тюльпаны и детку снова высаживают в землю, чтобы ранней весной они начинали цвести.
Тюльпаны также популярны среди флористов, ведь почти в каждом цветочном магазине есть эти цветы. Ранее мы рассказывали, как выбрать букет тюльпанов.
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