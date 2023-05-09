Чтобы яркие цвета радовали не одну весну: как правильно ухаживать за тюльпанами после цветения

Весной мы можем насладиться множеством различных цветов на клумбах. Одними из популярных и любимых цветов весны являются тюльпаны. Их существует сотни видов и они завораживают своей красотой.

Но период тюльпанов длится не так долго, как нам бы того хотелось. Чтобы сохранить цветы на следующий год, нужно знать, как ухаживать за тюльпанами после цветения.

В этот период тюльпаны имеют не очень презентабельный вид, клумба уже не такая красивая с тюльпанами, которые увяли. Но важно еще несколько недель подождать, прежде чем выкапывать цветок.

Как ухаживать за тюльпанами после цветения

После того как тюльпаны отцвели, под землей происходит формирование замещающей луковицы и детки. Если в этот период неправильно ухаживать тюльпанами, на следующий год сорта могут испортиться и не будут расти.

Когда тюльпаны увяли, нужно удалить все цветоносы. Поливать растения еще 10-15 дней. Но также важно и не переборщить с количеством воды, ведь луковица сгниет. Можно поддерживать почву слегка влажной.

Если листья пожелтели, но еще не увяли, их не нужно срезать. Достаточно пригнуть листья к земле, чтобы процесс увядания завершился естественным путем.

При последнем поливе можно внести подкормку для тюльпанов — фосфорно-калийные составы из расчета 30 г на метр квадратный.

Когда выкапывать луковицы тюльпанов

Обычно период выкапывания луковиц тюльпанов припадает на июнь. Приступать к выкопке луковиц можно только после основательного увядания надземной части растений. Прежде чем выкапывать все луковицы, следует провести тестовую раскопку. Надо выкопать тюльпаны в четырех разных частях клумбы.

Если чешуя луковицы стала желтовато-бурой, процесс созревания завершен, и детка сформирована. На взрослых луковицах можно даже увидеть корешки.

Основные правила при выкапывании луковиц тюльпанов:

это следует делать в солнечный день, если начался дождь — отложи дело на потом;

копай землю осторожно, ведь гнездо с деткой может находиться на значительном расстоянии от центрального стебля;

если есть сгнившие луковицы, их стоит отделить и обработать здоровые;

выкапывать луковицы стоит ежегодно.

Как хранить луковицы тюльпанов до осени

Луковицы тюльпанов после выкапывания надо просушить в полутени на свежем воздухе. Можно использовать ящики с вентиляционными отверстиями, чтобы луковицы лучше сохранились до осени и не сгнили.

В течение месяца (июль) луковицы просушивают при температуре 23-25°С, влажности до 70% в помещениях с хорошей вентиляцией.

В августе температуру снижают до 20°С.

А в сентябре луковицы должны сушиться при температуре 15-17°С.

Также все это время луковицы надо осматривать и убирать те, который подгнивают. В сентябре-октябре тюльпаны и детку снова высаживают в землю, чтобы ранней весной они начинали цвести.

Тюльпаны также популярны среди флористов, ведь почти в каждом цветочном магазине есть эти цветы. Ранее мы рассказывали, как выбрать букет тюльпанов.

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