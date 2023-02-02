Что делать, если электризуются волосы: методы борьбы от опытного парикмахера

Часто волосы электризуются осенью или зимой, поскольку много контактируют с синтетическими материалами, такими как шапка, верхняя одежда, шарф.

Поэтому специалисты советуют в первую очередь перейти на натуральные материалы, которые будут оберегать волосы от внешнего воздействия. Что делать, если электризуются волосы — читай в материале.

Парикмахер Роксолана Галаджун отмечает, что такая проблема часто возникает как у девушек, так и у парней. Для того чтобы бороться с ней, нужно понять, почему такой процесс происходит.

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Почему волосы электризуются

По словам эксперта, одна из причин — это трение, когда волосы касаются одежды или пластиковой щетки. Тогда при трении производится статическое электричество. Следующая причина — резкий перепад температуры. Наверняка ты обращал(-а) внимание, как волосы встают дыбом, когда заходишь с улицы в теплое помещение.

Как остановить электризацию волос

Максимально подпитывай волосы, чтобы они не были поврежденными и сухими (используй маски, кондиционеры, масла). Носи головные уборы и прячь волосы под верхнюю одежду. Это защитит их и кожу головы от переохлаждения, так как последнее может привести к сильному выпадению. Используй термозащиту, сыворотки и масла, создающие дополнительный защитный барьер для волос. Используй расческу с каучуковым покрытием и натуральными щетинами. Если все эти методы не подходят, приобрети антистатический спрей для волос, устраняющий лишнюю статику.

Что делать, чтобы волосы меньше электризовались

Учитывай пересушенный воздух. Включенные в помещениях батареи и приборы обогрева пересушивают воздух, что вызывает пересыхание волос. Потому используй увлажнители, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха. Покупай хорошие головные уборы. Шапки, изготовленные из искусственных материалов, гораздо сильнее электризуют волосы. Постарайся меньше сушить волосы феном, а если это невозможно, тогда для сушки используй прохладный воздух. Ведь горячий воздух пересушивает волосы, способствует тусклости и ломкости. Чаще пользуйся гребешком для волос. В нем большое расстояние между зубцами, что вызывает меньшее трение и, соответственно, меньше электризует волосы. Завершай мойку головы прохладной водой. Это закроет волосяные чешуйки и сделает волосы шелковистыми, уменьшив дальнейшее трение. Пей достаточно воды, ведь волосы должны получать влагу как снаружи, так и изнутри организма. Пользуйся уходом за волосами, соответствующим их типу, ведь неправильный уход может быть причиной различных проблем. Заплети косу. Шапка может испортить любую прическу, но крепкая коса сможет выдержать это испытание. Полноценно питайся. Состояние волос напрямую зависит от состояния организма в целом. Поэтому если возникла проблема, будет хорошо проконсультироваться с врачом.

Трихолог рассказала, как восстановить волосы в домашних условиях, подробности читай у нашем материале.

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