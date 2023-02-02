Что делать, если электризуются волосы: методы борьбы от опытного парикмахера

Часто волосы электризуются осенью или зимой, поскольку много контактируют с синтетическими материалами, такими как шапка, верхняя одежда, шарф.
Поэтому специалисты советуют в первую очередь перейти на натуральные материалы, которые будут оберегать волосы от внешнего воздействия. Что делать, если электризуются волосы — читай в материале.
Парикмахер Роксолана Галаджун отмечает, что такая проблема часто возникает как у девушек, так и у парней. Для того чтобы бороться с ней, нужно понять, почему такой процесс происходит.
По словам эксперта, одна из причин — это трение, когда волосы касаются одежды или пластиковой щетки. Тогда при трении производится статическое электричество. Следующая причина — резкий перепад температуры. Наверняка ты обращал(-а) внимание, как волосы встают дыбом, когда заходишь с улицы в теплое помещение.
Трихолог рассказала, как восстановить волосы в домашних условиях, подробности читай у нашем материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.