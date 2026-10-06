Благоприятные дни для стрижки в октябре 2026: когда лучше стричься

Лунный календарь для многих является ориентиром для планирования дел. Фазы Луны могут влиять как на наше самочувствие, так и на внешний вид. Особенно часто к лунному календарю обращаются женщины, чтобы подобрать лучший день для стрижки и других манипуляций с волосами, поскольку так можно получить хороший результат во время различных процедур с драгоценными локонами.

Рассказываем об удачных и неблагоприятных днях для подстригания волос в октябре.

Благоприятные дни для стрижки в октябре 2026

Благоприятными днями для стрижки в октябре 2026 является период растущего месяца — с 11 по 25 октября. Именно в эти дни ты можешь безопасно подстричь длину, даже попробовать что-нибудь новенькое, если до этого избегала экспериментов с имиджем. Или даже обычную подрезку кончиков лучше всего запланировать именно на середину месяца.

Самыми удачными днями для стрижки волос в октябре 2026 считаются: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 числа.

Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2026

Неблагоприятными днями для стрижки в октябре 2026 являются периоды полнолуния и новолуния. Не рекомендуем совершать кардинальные изменения в энергетически нестабильные дни месяца. Лучше дождаться периода фазы роста, чтобы твои волосы так же потом хорошо росли.

Лучше не планировать стрижку на следующие даты в октябре 2026: 10 и 26 числа.

Что можно делать в другие дни месяца с волосами? В дни убывающей Луны, когда волосы медленно растут — с 1 по 9 и с 27 по 31 числа — можно отдать предпочтение разнообразным процедурам по уходу.

В этот период можно наносить на волосы питательные маски, активно использовать натуральные масла после мытья головы, а также рассмотреть возможность более мягких средств для ежедневного ухода за своими прядями.

Также во время фаз убывающей Луны можно заняться лечением поврежденных локонов и обратиться при необходимости за помощью к профессионалам своего дела – трихологам.

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