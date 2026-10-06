Стиль жизни Авто

Когда переобувать авто на зиму: при какой температуре пора ехать на шиномонтаж

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 октября 2026, 18:30 3 мин.
Когда переобувать авто на зиму 2026: штрафуют ли за летнюю резину
Фото Pexels

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