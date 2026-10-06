Когда переобувать авто на зиму: при какой температуре пора ехать на шиномонтаж

Осень уже напоминает, что с летними шинами скоро придется попрощаться до весны. Но тогда возникает вопрос: когда именно ехать на шиномонтаж, чтобы не сделать это слишком рано и при этом не застать первый снег на летней резине.

Так что, если менять резину на зимнюю, при которой температуры переходить с летних шин на зимние и есть ли определенная дата по закону — рассказываем водителям.

Когда переобувать авто на зиму 2026

Если хочешь понять, когда лучше всего переходить на зимние шины, то запомни простое правило: не жди первого снега. Как только средняя температура воздуха держится около +7°C и ниже, уже стоит планировать замену шин.

Дело в составе резины. Летние шины рассчитаны на более теплую погоду, а с похолоданием они постепенно становятся тверже. Из-за этого сцепление с дорогой уже не такое, как при плюсовой температуре. Зимние шины, наоборот, лучше работают в холодное время года.

Например, если днем еще +12°C, а утром температура опускается до +3°C и ты каждый день выезжаешь на работу в семь утра, откладывать замену шин не очень хорошая идея. Смотри на те условия, в которых ты реально ездишь.

Также не стоит сразу ехать на шиномонтаж после первого похолодания, если оно было кратковременным. Следи за прогнозом на ближайшие дни и смотри, становится ли холодная погода стабильной.

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Когда менять летнюю резину на зимнюю: есть ли обязательная дата

Если тебя интересует, когда переобувать авто на зиму, именно с точки зрения закона, конкретной даты в Украине нет. То есть законодательство не устанавливает дня, до которого все водители должны обязательно заменить летние шины на зимние.

В то же время это не означает, что на состояние резины можно не обращать внимания. Перед зимой стоит проверить протектор, давление и общее состояние шин. Если резина изношена или повреждена, самое время позаботиться о ее замене.

А когда лучше всего переходить на зимние шины? До момента, когда холод станет постоянным. Ориентир в +7°C помогает не привязываться ни к календарю, ни к первому снегу.

Если ты в основном ездишь по городу во второй половине дня, у тебя может быть немного больше времени. А вот тем, кто часто выезжает рано утром, путешествует по трассам или регулярно ездит за город, лучше не откладывать замену до последнего.

Поэтому когда переобувать авто на зимнюю резину — решай по фактическим условиям, в которых ты ездишь. Если холодная погода уже стала привычной, лучше не откладывать поездку на шиномонтаж.

И еще один практический момент: если планируешь менять резину в сезонный пик, не оставляй это на последний день. Когда температура резко падает, желающих переобуть авто становится намного больше.

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