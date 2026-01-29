Какой штраф за езду без страховки 2026 и о каких изменениях важно знать УБД

В Украине нельзя ездить на машине без страховки. Об этом знают как начинающие водители, так и опытные профессионалы.

Некоторые автомобилисты по разным причинам пренебрегают этим правилом, но часто у них не получается сэкономить таким образом.

Для чего нужна страховка: основные моменты

Юрист Наталья Шаповалова отмечает, что страховка предусматривает компенсацию ущерба участникам дорожного движения, пострадавшим в результате ДТП.

Выплаты производятся в случае причинения вреда здоровью или смерти потерпевшего, а также в случае причинения вреда имуществу третьих лиц.

Оформить страховку необходимо в отношении любого транспорта, подлежащего обязательной государственной регистрации.

Страховка оформляется на конкретный автомобиль независимо от количества водителей, допущенных к управлению. Отсутствие у водителя такого полиса является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф.

Читать по теме Компенсация автогражданки в Дии: кто может получить и как подать заявку Новая функция позволяет легко и быстро оформить заявку на компенсацию автогражданки.

Какой штраф за езду без страховки 2026 в Украине

По словам эксперта, обязательное автострахование в Украине регулируется Законом Украины Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

И если раньше стоимость полиса зависела от разных факторов, таких как объем двигателя, стаж вождения или количество аварий, то сейчас эту норму отменили.

Страховая компания самостоятельно определяет стоимость полиса для каждого водителя.

Также упразднена норма о франшизе (сумме, которую в случае ДТП страховая компания не покрывала).

Впрочем, неизменным остался размер штрафа за отсутствие страховки — 425 грн. В случае неуплаты нарушителем штрафа в течение 15 дней сумма увеличивается до 850 грн.

Нужна ли страховка во время военного положения

Война не отменяет норму о страховании, так что даже сейчас водитель обязан иметь при себе полис. Речь идет о владельцах всех транспортных средств.

При этом ранее для ряда категорий страхование все же не было обязательным. В частности, речь шла про УБД; лиц, получивших инвалидность во время военных действий; пострадавших во время Революции Достоинства; лиц с инвалидностью I и II группы, управляющих авто, принадлежащим лицу с I группой инвалидности.

Однако с 1 января 2025 года эта норма не действует, так что теперь страхование стало обязательным для всех категорий водителей.

Кстати, читай как оформить страхование на авто и какие документы для этого нужны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!