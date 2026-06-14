Экзамен на огне и проверка чувств: кто покинул МастерШеф 17 на 30 неделе

На телеканале СТБ вышли 29 и 30 выпуски МастерШеф-17. Эта неделя стала одной из самых ответственных для участников. На кону стояло то, ради чего аматоры пришли на кухню — заветные белые кители. Давление было максимальным, задания — на пределе возможностей, а финал оказался настолько непредсказуемым, что заставил сердца зрителей биться чаще.

Как прошел 30 выпуск МастерШеф-17

Неделя началась с проверки органов чувств. Эктор Хименес-Браво подготовил для поваров настоящий квест: участники выбирали продукты, полагаясь на зрение, слух или интуицию. Стратегия была жестокой, ведь ингредиент, от которого ты отказываешься, автоматически переходил команде соперников. В результате командам пришлось колдовать над блюдами из двенадцати случайных продуктов, стараясь доказать свой профессионализм.

Далее кулинары столкнулись с современным трендом — созданием индивидуального ужина в формате ресторанного пикника. Но был нюанс: девайсная оказалась под замком. Ни плит, ни розеток. Участники готовили в условиях реального похода, пытаясь через блюдо рассказать историю своего родного уголка Украины. Те, кто смог укротить огонь и собственные эмоции, получили бонусы, которые существенно повлияли на распределение продуктов в следующем конкурсе с коробками-загадками.

Кто покинул МастерШеф-17 в 30 выпуске

В конце недели состоялась решающая битва черных, которая стала уникальной для истории проекта. В этот раз аматоры соревновались не между собой, а с опытными профессионалами. Задача была простой и в то же время невозможной: приготовить сет блюд лучше, чем приглашенные кулинарные эксперты.

Многих зрителей сейчас интересует главный вопрос: кто покинул МастерШеф сегодня. Несмотря на высокий уровень соперников, судьи были поражены прогрессом своих подопечных.

По решению Эктора, Ольги и Владимира, проект не покинул никто. Участники смогли прыгнуть выше головы и доказать, что достойны носить кители.

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