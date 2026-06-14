Стиль жизни Шоу-биз

Экзамен на огне и проверка чувств: кто покинул МастерШеф 17 на 30 неделе

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 июня 2026, 23:17 2 мин.
МастерШеф 17 сезон 30 выпуск
Фото СТБ

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