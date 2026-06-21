Стиль жизни Шоу-биз

Кулинарный батл с фудпродюсерами: как прошел 32 выпуск МастерШеф 17 и кто покинул проект

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 21 июня 2026, 23:02 3 мин.
мастершеф 17 32 выпуск
Фото СТБ

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь