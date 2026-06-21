Кулинарный батл с фудпродюсерами: как прошел 32 выпуск МастерШеф 17 и кто покинул проект

Эфиры главного кулинарного шоу страны МастерШеф на телеканале СТБ перешли в самую драматичную фазу, ведь в грандиозный суперфинал остались считанные шаги.

Поскольку никаких битв черных не было, правила для кителянтов стали жесткими как никогда — участник, демонстрировавший худший результат во время испытания, покидал кухню проекта мгновенно.

В прошлую субботу и воскресенье требовали от любителей максимальной концентрации, ведь каждая ошибка могла стать роковой и перечеркнуть путь к победе в шаге от мечтательной цели.

Как прошел 32 выпуск МастерШеф 17

МастерШеф начался с настоящего кулинарного интертеймента, где участникам предстояло не просто поразить судей вкусовыми качествами, а презентовать собственную особую концепцию блюда в сопровождении кулинарного шоу.

Настоящей сенсацией выходных стал второй конкурс, в котором впервые за всю историю проекта зрители познакомились с ключевыми закулисными создателями реалити – фудпродюсерами МастерШеф.

Более того, опытные профессионалы вышли на кухню как прямые соперники киталянтов, где команды формулировали сложные задачи друг для друга, заставив любителей работать на грани своих возможностей.

Следующее испытание подняло планку сложности еще выше, начавшись с задачи, где участники работали с четырьмя стихиями – огнем, водой, землей и воздухом.

Китальянты должны были не только объединить эти природные силы в одной тарелке, но и подготовить презентацию, подробно раскрывающую и объясняющую их выбор перед судейским вердиктом.

Финальным аккордом недели стал традиционный экзамен на профессиональный рост, во время которого кулинары получили задачу кардинально переосмыслить и модернизировать свои блюда по кастингу.

Этот конкурс продемонстрировал, кто сумел совершить колоссальный скачок над собой за время пребывания на проекте, а для кого малейшая ошибка заставила покинуть кухню МастерШеф в шаге от суперфинала.

Кто покинул МастерШеф 17 в 32 выпуске

В субботу сразу после первого испытания шоу МастерШеф покинула Юлия Науменко. Она успешная предпринимательница, блоггер и волонтер, которая превратила любовь к здоровому образу жизни в масштабное дело и создала собственную сеть доставки правильного питания.

Несмотря на умение четко организовывать процессы на кухне и экспериментировать с текстурами, Юлии не удалось полноценно защитить свою особую концепцию перед судьями во время зрелищного шоу.

В воскресенье после завершения второго конкурса по проекту выбыла Мария Миякэ. Она работает в фэшн-индустрии стилисткой и моделью, занимается туризмом, а свой уникальный кулинарный почерк сформировала на грани двух культур — украинской и японской.

Ее творческий, эмоциональный подход и философия изящных, “тихих” блюд, которые должны запоминаться навсегда, к сожалению, не выдержали прямого и жесткого противостояния.

В конце воскресного эфира кухню кулинарного шоу покинула Инна Костюченко. Она является яркой творческой личностью, создающей собственные миры как владелица современного театра, бара и масштабного костюмированно-театрализованного фестиваля.

Инна привыкла поражать смелыми идеями и относиться к готовке как к форме медитации, однако допустила ошибки, из-за чего выбыла из гонки в шаге от суперфинала.

Раньше мы писали, как прошел МастерШеф 17 28 выпуск — читай в материале, кто покинул кухню в нескольких шагах от финала.

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