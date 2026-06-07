Стиль жизни Шоу-биз

Встреча с родными и благородный поступок: как прошел 28 выпуск МастерШеф 17

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 июня 2026, 23:22 3 мин.
Кто покинул Мастершеф
Фото СТБ

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