Встреча с родными и благородный поступок: как прошел 28 выпуск МастерШеф 17

Борьба на главной кухне страны в 17-м сезоне МастерШеф на телеканале СТБ становится все более ожесточенной. Последняя неделя принесла участникам не только сверхсложные задачи, но и море эмоций из-за долгожданной встречи с близкими.

Семейная поддержка и испытание на логику: как прошел 28 выпуск МастерШеф-17

Новая неделя началась с самого волнующего события сезона — к аматорам пришли их родные, друзья и партнеры. Однако вместо отдыха кулинаров ждало серьезное задание: они поднялись на балкон и давали инструкции своим близким, которые пытались воссоздать сложные индивидуальные блюда. Это была настоящая проверка на умение коммуницировать и четко объяснять профессиональные процессы.

Во втором конкурсе родные снова присутствовали на кухне, но уже в роли требовательных гостей. Участники готовили комфорт-фуд — простую и понятную еду, которую посетители хотели бы видеть в своем рационе каждый день.

Далее аматоров ждали изнурительные парные дуэли. Это испытание проверило кулинарную логику, ведь каждый получал части чужих рецептов и был вынужден обмениваться девайсами и продуктами каждые 15 минут. Каждый сам решал: помочь сопернику или сосредоточиться на собственной победе.

Самым напряженным моментом традиционно стала битва черных фартуков. Участники работали с древнейшими продуктами человечества, используя при этом самые современные кулинарные техники.

Сферификация, газификация и заморозка жидким азотом стали настоящим вызовом для тех, кто боролся за жизнь на проекте. Многие фанаты искали информацию, кто покинул мастершеф 17 сезон 6 выпуск, ведь задание было чрезвычайно сложным технически.

Кто покинул МастерШеф 17-сезон в 28 выпуске

Результаты недели оказались шокирующими для всей десятки лучших. Во время финальной дегустации на битве черных судьи признали, что самое худшее блюдо приготовил Игорь Зарудный. По правилам проекта, именно он должен был снять фартук и уйти домой. Однако финал эпизода изменил все.

Один из сильных участников, Вячеслав Чернявский, обратился к судьям с важным заявлением. Он попросил разрешения покинуть шоу добровольно из-за необходимости вернуться к исполнению служебных обязанностей.

Этот благородный поступок Вячеслава спас Игоря Зарудного от вылета, предоставив ему второй шанс.

Таким образом, ответ на вопрос, кто покинул мастершеф сегодня и кто покинул мастершеф 17 7 июня, однозначен — это Вячеслав Чернявский. Его решение уйти ради службы стало примером настоящего мужества, а Игорь Зарудный продолжил свой путь в проекте.

Смотрите новые выпуски МастерШеф в субботу и воскресенье в 19:00 на телеканале СТБ, чтобы не пропустить очередные кулинарные баталии 17-го сезона!

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