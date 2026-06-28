Победитель МастерШеф 17: кто забрал главный титул сезона

Долгожданная развязка семнадцатого сезона самого популярного кулинарного реалити страны наконец-то состоялась. Эта неделя стала настоящим испытанием на выносливость, профессионализм и креативность для четверки лучших поваров-аматоров.

Каждый из финалистов стремился навсегда вписать свое имя в историю проекта, однако только один смог получить почетный титул. Решающие битвы на кухне продолжались в течение выходных, держа зрителей в напряжении до последней секунды эфира.

Кто выиграл МастерШеф 17 сезон

После длительного обсуждения и тщательной дегустации финальных сетов судьи наконец открыли золотой конверт. Отныне известно имя победителя МастерШеф 17. Итак, победителем МастерШеф 17 стал 21-летний Никита Сновида из города Самар.

До участия в шоу Никита работал молодежным работником в молодежном центре, организовывал образовательные мероприятия и постоянно искал новые форматы для развития других. Несмотря на молодой возраст, он смог доказать, что кулинария для него — это не просто хобби, а настоящее искусство, где творчество сочетается с четким соблюдением правил.

— Кулинария для меня — это искусство, парадокс которого заключается в том, что оно, в отличие от других, мимолетно, — цитирует его СТБ.

Победитель МастерШеф-17 Никита говорит, что в его голове бушуют хаотичные вспышки фантазии, которые в итоге превращаются в предсказуемо вкусную еду на тарелке.

Как прошел финал МастерШеф 17: испытания последней недели

Субботний эфир начался с чрезвычайно сложного конкурса, где главной звездой кулинарных экспериментов стала обычная гречка. Судьи поставили перед участниками непростую задачу: раскрыть новые грани этого продукта, который обычно ассоциируется только с домашней кухней. Особенностью испытания было то, что у поваров не было ограничений во времени, но вердикт по каждому блюду выносился мгновенно.

Те, кто не смог впечатлить Эктора Хименеса-Браво, Ольга Мартыновскую и Владимира Ярославского, готовили заново. Именно на этом этапе проект покинули Валерия Смишко и Игорь Зарудний, которые остановились в шаге от грандиозного финала.

Перед главной битвой повара столкнулись с испытанием монопродуктом, который должен был составлять восемьдесят процентов всего блюда. Это задание продемонстрировало истинный уровень мастерства, ведь создать ресторанный шедевр из ограниченного набора ингредиентов — это вызов даже для профессионалов.

В финальном воскресном эфире зрители увидели кульминацию сезона, где суперфиналисты проектировали собственные рестораны и разрабатывали авторские концепции. Судьи оценивали не только вкус, но и способность финалистов мыслить масштабно, как настоящие шеф-повара и рестораторы. И судьи назвали имя победителя МастерШеф 17 и им стал Никита.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что МастерШеф 17 стал одним из самых сильных по уровню подготовки участников.

Каждая история успеха на этом проекте уникальна, и путь Никиты лишь подтверждает, что для таланта нет препятствий.

Если ты хочешь вспомнить, как свой путь начинал предыдущий триумфатор, и сравнить, насколько разными могут быть подходы к кулинарному искусству лучших любителей страны, читай также, кто победил в МастерШеф-16.

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