Огурцы по-польски: удиви своих родных хрустящей закуской

Если мечтаешь лакомиться зимой вкусными и что важно хрустящими огурцами, советуем обратить внимание на рецепт маринованных огурцов по-польски. Это интересная замена классической огуречной консервации, не требующая от тебя чрезмерных усилий.

Читай, как приготовить маринованные огурцы по-польски, и как их правильно хранить — в нашем материале.

Огурцы по-польски на зиму: пошаговый рецепт

Огурцы польские на зиму готовятся просто. Самое главное в этом процессе — выбрать хорошие плоды, потому что они должны быть свежими и желательно небольшого одинакового размера. Если взять старые и уже дряблые огурцы, то закрутка получится не такой вкусной и хрустящей, как она должна быть.

Предварительно вымытые огурцы следует замочить в холодной фильтрованной воде минимум на 2 часа, чтобы они восстановили влагу и снова стали упругими. Если вода становится теплой, ее нужно заменять снова холодной. После замачивания огурчики следует еще раз промыть перед последующим приготовлением.

Ингредиенты и подготовка на 3-литровую банку

Огурцы (вымой и замочи) — 1,7 кг;

Морковь (вымой и нарежь кружочками) — 2 шт.;

Маленькие луковицы (очисти от шелухи) — по 4 шт. на банку;

Чеснок (очисти от шелухи) — по 2-3 зубчика на банку;

Черный перец — по 6 горошин;

Семена горчицы — по 1 ч. л.;

Семена укропа — по ½ ч. л.;

Лавровый лист — по половинке;

Соль — 2 ст. л.;

Сахар — 7 ст. л.;

Уксусная эссенция 70% — 2 ст. л.;

Вода — 1,5 л.

Способ приготовления маринованных огурцов по-польски

На дно стерилизованной банки выложи черный перец, семена горчицы, семена укропа и лаврушку. Затем выложи следующим слоем морковь, лук и чеснок. Плотно выложи в банке вымоченные огурцы, обрезав перед этим их кончики. Приготовь маринад: в кипящую воду добавь соль, сахар и в последнюю очередь уксус. Размешай и дай покипеть пару минут. Залей овощи маринадом до самого верха и поставь банки стерилизоваться в течение 12-15 минут. Далее закатай банки и переверни, накрой одеялом или полотенцем до полного охлаждения.

Закрытые банки храни в прохладном месте. После открытия эта хрустящая кисло-сладкая закуска будет прекрасно сочетаться с картофелем и мясными блюдами. Также маринованные огурцы можно использовать для приготовления зимних салатов типа винегрета или таких супов, как солянка или рассольник.

Также рекомендуем тебе попробовать вкусные огурцы по-фински на зиму по рецепту Евгения Клопотенко.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!