Огурцы по-польски: удиви своих родных хрустящей закуской

Если мечтаешь лакомиться зимой вкусными и что важно хрустящими огурцами, советуем обратить внимание на рецепт маринованных огурцов по-польски. Это интересная замена классической огуречной консервации, не требующая от тебя чрезмерных усилий.
Читай, как приготовить маринованные огурцы по-польски, и как их правильно хранить — в нашем материале.
Огурцы по-польски на зиму: пошаговый рецепт
Огурцы польские на зиму готовятся просто. Самое главное в этом процессе — выбрать хорошие плоды, потому что они должны быть свежими и желательно небольшого одинакового размера. Если взять старые и уже дряблые огурцы, то закрутка получится не такой вкусной и хрустящей, как она должна быть.
Предварительно вымытые огурцы следует замочить в холодной фильтрованной воде минимум на 2 часа, чтобы они восстановили влагу и снова стали упругими. Если вода становится теплой, ее нужно заменять снова холодной. После замачивания огурчики следует еще раз промыть перед последующим приготовлением.
Ингредиенты и подготовка на 3-литровую банку
- Огурцы (вымой и замочи) — 1,7 кг;
- Морковь (вымой и нарежь кружочками) — 2 шт.;
- Маленькие луковицы (очисти от шелухи) — по 4 шт. на банку;
- Чеснок (очисти от шелухи) — по 2-3 зубчика на банку;
- Черный перец — по 6 горошин;
- Семена горчицы — по 1 ч. л.;
- Семена укропа — по ½ ч. л.;
- Лавровый лист — по половинке;
- Соль — 2 ст. л.;
- Сахар — 7 ст. л.;
- Уксусная эссенция 70% — 2 ст. л.;
- Вода — 1,5 л.
Способ приготовления маринованных огурцов по-польски
- На дно стерилизованной банки выложи черный перец, семена горчицы, семена укропа и лаврушку.
- Затем выложи следующим слоем морковь, лук и чеснок.
- Плотно выложи в банке вымоченные огурцы, обрезав перед этим их кончики.
- Приготовь маринад: в кипящую воду добавь соль, сахар и в последнюю очередь уксус. Размешай и дай покипеть пару минут.
- Залей овощи маринадом до самого верха и поставь банки стерилизоваться в течение 12-15 минут.
- Далее закатай банки и переверни, накрой одеялом или полотенцем до полного охлаждения.
Закрытые банки храни в прохладном месте. После открытия эта хрустящая кисло-сладкая закуска будет прекрасно сочетаться с картофелем и мясными блюдами. Также маринованные огурцы можно использовать для приготовления зимних салатов типа винегрета или таких супов, как солянка или рассольник.
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