Аджика из слив на зиму: такая вкусная, что гости попросят добавки

Начался сезон слив, а они — основа не только вкуснейшего варенья или компота, но и замечательных соусов или аджики к мясу.

Если ты еще не пробовал(-а) ее готовить — непременно рискни. И когда гости придут на шашлычок, ты удивишь своим новым кулинарным хитом — пикантной аджикой из слив.

Аджика из слив на зиму

Ингредиенты

сливы — 2 кг

чеснок — 200 г

острый красный перец — 3 стручка

сладкий красный перец — 1 кг

томатная паста — 3–4 ст. ложки

укроп — 1 пучок

петрушка — 1 пучок

зеленый базилик — 1 пучок

фиолетовый базилик — 1 пучок

тархун (эстрагон) — 1 пучок

каменная соль — 2,5 ст. л.

сахар — 70–100 г, в зависимости от сорта и сладости слив

молотый черный перец — 1/2 ч. л.

молотый кориандр — 1/2 ч. л.

молотая гвоздика — 1/4 ч. л.

молотый тмин — 1/2 ч. л.

уксус — 50 г

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Способ приготовления аджики из слив на зиму

Сначала хорошо промой сливы, разрежь их пополам и удали косточки. Сладкий перец очисти от плодоножек и семян, а у острого просто срежь хвостики — семена оставь, чтобы аджика была более пикантной. Чеснок очисти от шелухи и промой. Зелень также хорошо промой, обсуши и отдели листья от грубых стеблей. Молодые и нежные веточки можно оставить. Пропусти через мясорубку сливы, сладкий и острый перец. Зелень измельчи в кухонном комбайне. Переложи сливовую и перечную массу с зеленью в кастрюлю с толстым дном или казан. Поставь на огонь и доведи до кипения. Затем вари около 20 минут, периодически перемешивая, чтобы смесь не пригорела. Вылей уксус в аджику. Чеснок измельчи с помощью кухонного комбайна или другим удобным способом. Добавь томатную пасту, соль, сахар, черный перец, кориандр, гвоздику и тмин. Переложи измельченный чеснок и хорошо все перемешай. Провари аджику еще 5–7 минут на слабом огне, после чего сними с плиты. Горячую аджику разлей в подготовленные банки и герметично закрой крышками. Переверни банки вверх дном, хорошо укутай полотенцем или одеялом до полного остывания.

Из такого количества продуктов получается примерно 4 банки по 700 г. Приятного аппетита!

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Источник фото: Рinterest.

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