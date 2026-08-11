Аджика из слив на зиму: такая вкусная, что гости попросят добавки

Начался сезон слив, а они — основа не только вкуснейшего варенья или компота, но и замечательных соусов или аджики к мясу.
Если ты еще не пробовал(-а) ее готовить — непременно рискни. И когда гости придут на шашлычок, ты удивишь своим новым кулинарным хитом — пикантной аджикой из слив.
Аджика из слив на зиму
Ингредиенты
- сливы — 2 кг
- чеснок — 200 г
- острый красный перец — 3 стручка
- сладкий красный перец — 1 кг
- томатная паста — 3–4 ст. ложки
- укроп — 1 пучок
- петрушка — 1 пучок
- зеленый базилик — 1 пучок
- фиолетовый базилик — 1 пучок
- тархун (эстрагон) — 1 пучок
- каменная соль — 2,5 ст. л.
- сахар — 70–100 г, в зависимости от сорта и сладости слив
- молотый черный перец — 1/2 ч. л.
- молотый кориандр — 1/2 ч. л.
- молотая гвоздика — 1/4 ч. л.
- молотый тмин — 1/2 ч. л.
- уксус — 50 г
Способ приготовления аджики из слив на зиму
- Сначала хорошо промой сливы, разрежь их пополам и удали косточки. Сладкий перец очисти от плодоножек и семян, а у острого просто срежь хвостики — семена оставь, чтобы аджика была более пикантной.
- Чеснок очисти от шелухи и промой. Зелень также хорошо промой, обсуши и отдели листья от грубых стеблей. Молодые и нежные веточки можно оставить.
- Пропусти через мясорубку сливы, сладкий и острый перец. Зелень измельчи в кухонном комбайне.
- Переложи сливовую и перечную массу с зеленью в кастрюлю с толстым дном или казан. Поставь на огонь и доведи до кипения. Затем вари около 20 минут, периодически перемешивая, чтобы смесь не пригорела.
- Вылей уксус в аджику. Чеснок измельчи с помощью кухонного комбайна или другим удобным способом.
- Добавь томатную пасту, соль, сахар, черный перец, кориандр, гвоздику и тмин. Переложи измельченный чеснок и хорошо все перемешай.
- Провари аджику еще 5–7 минут на слабом огне, после чего сними с плиты.
- Горячую аджику разлей в подготовленные банки и герметично закрой крышками. Переверни банки вверх дном, хорошо укутай полотенцем или одеялом до полного остывания.
Из такого количества продуктов получается примерно 4 банки по 700 г. Приятного аппетита!
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Источник фото: Рinterest.
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