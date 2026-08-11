Рейтинг доверия к Зеленскому в июле 2026 и кому из политиков украинцы доверяют больше всего

Выборы в Украине уже который год откладываются из-за ситуации с безопасностью, однако политическая жизнь кипит. Изменения в верхушке исполнительной системы власти привели к появлению нового фаворита социологических опросов — в тройку лидеров вошел бывший министр обороны Михаил Федоров.

Изменился ли рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского и кому из политиков украинцы доверяют больше всего — в июле 2026 года КМИС провел очередное исследование и поделился его результатами.

Рейтинг Владимира Зеленского по состоянию на июль 2026

Опрос, по результатам которого определяли уровень доверия к Владимиру Зеленскому и другим публичным деятелям, проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 16–31 июля 2026 года. Это было всеукраинское исследование.

В нем сочетали два способа изучения общественного мнения. С половиной респондентов говорили по телефону, а с другой половиной общались лично.

Всего в этот раз КМИС провел 1808 интервью. Из них 905 были телефонными, из них 305 — с людьми, которые проживали в Киеве. Еще 903 интервью провели лично, среди них 302 — с жителями столицы.

По результатам всеукраинского опроса КМИС, самый высокий уровень доверия среди десяти публичных деятелей имеет Валерий Залужный — 66% украинцев ему доверяют, тогда как 24% — нет. Баланс доверия составляет +42%.

Вторым по уровню доверия стал Михаил Федоров: 63% доверяют и лишь 16% не доверяют ему, что дает самый высокий баланс среди всех политиков — +46%.

Третью позицию занимает Кирилл Буданов с 61% доверия, 22% недоверия и балансом +39%.

Владимиру Зеленскому доверяют 56% опрошенных, не доверяют — 38%. Баланс составляет +18%.

Далее в рейтинге — мэр Харькова Игорь Терехов: 47% доверяют, 19% — нет, баланс +29%. При этом 23% респондентов заявили, что не знают его.

Андрею Билецкому доверяют 37%, 13% — нет, а 40% опрошенных его не знают. Его баланс — +24%.

Отрицательный баланс доверия имеют Сергей Притула, Дмитрий Разумков, Алексей Гончаренко и Петр Порошенко.

Худший показатель — у Порошенко: лишь 20% ему доверяют, тогда как 76% не доверяют. Баланс составляет -56%.

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Рейтинг доверия к Зеленскому во время войны: общий анализ исследования

В целом КМИС зафиксировал запрос на новых политических лидеров.

В то же время действующий президент Владимир Зеленский сохраняет положительный баланс доверия. По оценке института, это свидетельствует о достаточном уровне поддержки для его легитимности как главы государства.

При этом другие исследования КМИС показывают, что большинство украинцев после завершения войны хотели бы видеть на посту президента другого человека.

В КМІС отмечают: высокие показатели Залужного, Федорова и Буданова могут указывать на то, что в послевоенный период общество будет требовать обновления властных структур.

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Источник фото: Zelenskiy / Official.

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