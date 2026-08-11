Инклюзивный пляж Безмеж в Одессе: какие удобства и где расположен

Чем дольше Украина отбивает российскую агрессию, тем больше появляется людей, нуждающихся в инклюзивных пространствах, вследствие полученных травм во время обстрелов или боевых действий. К счастью, в стране постепенно обустраивают и развивают такие локации. Среди них — первый инклюзивный пляж Безмеж, появившийся в Одессе в 2020 году.

Читай, какие удобства есть на безбарьерном пляже и для кого устроили эту локацию — в нашем материале.

Инклюзивный пляж Безмеж в Одессе: какие есть удобства

Инклюзивный пляж в Одессе предлагает пространство равных возможностей для всех, кто хочет комфортно отдохнуть у моря: взрослых и детей с инвалидностью, а также ветеранов.

На его территории есть удобные пандусы для спуска в воду, в том числе 46-метровый пандус с правильным углом для людей на кресле колесном. Для купания в море персонал предоставляет отдельное кресло, чтобы отдыхающие не портили собственные средства для передвижения.

Также на локации Безмежа работают электрокары, подвозящие маломобильных людей к морю, и установлен специальный лифт.

Кроме того, на пляже выложена тактильная плитка для людей с нарушениями зрения. А также построены санузлы и душевые комнаты, адаптированные для отдыхающих с инвалидностью.

Отдыхать у моря на пляже Безмеж могут также дети, поскольку здесь предусмотрены специализированные площадки для безопасной игры детей с ограниченными физическими возможностями.

В этой зоне летнего отдыха есть не только необходимое оборудование, также здесь каждый сезон работают около 20 человек, которые помогают людям с особыми потребностями.

Еще, в условиях войны, у пляжа оборудовали два укрытия – стационарное и мобильное. Одно вмещает 80 человек, другое — 30. Местный персонал помогает отдыхающим с инвалидностью добраться до укрытия во время воздушной тревоги.

Кроме того, люди с инвалидностью могут попасть на бесплатный массаж в обустроенном на пляже кабинете.

Инклюзивный пляж Безмеж в Одессе: цены

Пляж для людей с инвалидностью в Одессе открыт и бесплатен для всех посетителей.

Инклюзивный пляж Безмеж в Одессе: адрес

Доступная зона отдыха работает по адресу: пляж Дельфин, 4а, Одесса. График работы с 08:00 до 20:00.

Помимо удобно обустроенной территории, пляж также является местом проведения различных мероприятий и событий для разных категорий отдыхающих: это игры и мастер-классы для детей, концерты и кинопоказы для взрослых, а также спортивные соревнования.

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