Мстители — Секретные войны 2027: когда выйдет фильм и что о нем известно

Киновселенная Marvel готовится к самому масштабному событию в своей истории. После невероятного успеха Финала, студия решила поднять ставки еще выше, готовя зрителям грандиозный кроссовер, который объединит не только современных героев, но и персонажей прошлых эпох (Людей Икс, Фантастическую четверку и других).

Мстители: Секретные войни дата выхода

Официально дата вихода фильма Мстители: Секретные войны запланирована на 7 мая 2027 года. Изначально премьера должна была состояться значительно раньше, однако из-за забастовок в Голливуде и изменения творческого вектора (в частности, замены сюжетной линии Канга Завоевателя на историю Доктора Дума), сроки сместились.

Стоит понимать, что Мстители: Секретные войны, 2027 года станут завершающим аккордом шестой фазы. Перед этим на большие экраны выйдет лента Мстители: Схождение Доктора Дума в 2026-м, которая заложит фундамент для будущего коллапса вселенных.

Несмотря на огромный ажиотаж, официальный трейлер Мстители: Секретные войны на данный момент отсутствует. Студия Marvel обычно начинает рекламную кампанию за полгода до релиза, поэтому первые кадры мы увидим не раньше конца 2026 года.

Однако инсайдеры намекают, что первые тизеры могут показать на San Diego Comic-Con, чтобы подогреть интерес публики к Миру Битв (Battleworld) — планете, где столкнутся разные реальности.

Интересно, что на YouTube сейчас много фан-видео (concept trailers), которые не имеют отношения к официальному продукту Marvel.

Мстители: Секретные войны 2027 : что известно о фильме

Сюжет фильма Мстители: Секретные войны, 2027 года вращается вокруг концепции вторжений, где две вселенные сталкиваются, уничтожая друг друга. Именно это мы видели в сцене после титров Доктора Стрэнджа 2. Marvel планирует сделать этот фильм точкой перезагрузки (Soft Reboot) для всей киновселенной, что позволит интегрировать новых героев в общий мир.

Поскольку режиссерами официально назначены брати Руссо (авторы Войны бесконечности и Финала), кредит доверия у зрителей огромный. Кевин Файги уже подтвердил, что по масштабу этот проект превзойдет все, что мы видели раньше. Это будет 40-й фильм КВМ, который объединит в себе 20 лет истории супергеройского кино.

Раньше мы делились рецензией на фильм Марвели.

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