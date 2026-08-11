Сериал 24: в День Независимости на ICTV2 покажут экшн о пленных украинских моряках

В День Независимости Украины, 24 августа, в 20:00 на телеканале ICTV2 состоится премьера военного экшна под названием 24. В 4-серийном сериале покажут реальную историю 24 украинских военных моряков, которые в 2018 году попали в российский плен, но остались верными военной присяге и Украине.

О чем сериал 24

События сериала 24 разворачиваются осенью 2018 года. Три украинских военных корабля отправляются из Черного моря в Азовское, выполняя плановый переход через Керченский пролив. Во время прохождения украинские экипажи атакуют, а военные моряки попадают в российский плен.

Следующие 286 дней они проведут в московском Лефортове. Несмотря на психологическое давление, допросы и попытки заставить отречься от Украины, ни один из моряков не отказался от военной присяги.

Как и благодаря чему они выстояли? Какую роль в этой борьбе сыграли семьи пленников и их адвокаты? И что действительно происходило за стенами Лефортово? Ответы на эти вопросы – в событиях сериала 24.

— Сила государства начинается с силы конкретных людей — и это наш главный месседж. Эти 24 парня стали символом того, что Украина не сдается, даже если все обстоятельства против. Невероятно, но сегодня эта история звучит громче, потому что рассказывает не только о героизме и лидерстве, но и в первую очередь о человеческом достоинстве, — комментирует режиссер сериала Заза Буадзе.

Чем интересен сериал 24

Сериал 24 — это символ целого народа, ставшего заложником империи, но не потерявший ни своего голоса, ни лица, ни имени. И не случайно, что телепремьера ленты о героизме моряков происходит именно в День Независимости Украины.

Зритель увидит масштабные сцены на воде, военные операции, атмосферу Лефортово, а также личные истории людей, жизнь которых навсегда изменили несколько минут в Керченском проливе.

Главные роли исполнили Александр Форманчук, Константин Корецкий, Ольга Сумская, Анастасия Король, Александр Божко, Тамара Антропова, Андрей Пономаренко, Роман Покровский, Анна Романова, Наталья Корецкая, Игорь Рубашкин, Александр Зиневич, Эрнест Ощипок.

— Мне бы хотелось, чтобы во время войны этот сериал вернул людям веру в честность, мужество, свободу и солидарность. Наши ребята были сплочены, и их победа стала возможной, потому что ни один из них не сломался. Несмотря на то, что их ломали, им говорили, что государство от них отказалось, наши моряки все равно выбрали свободу, ведь это не абстрактная идея, это то, за что стоит бороться, — говорит креативный продюсер и соавтор сценария Валентина Руденко. Сериал 24 на ICTV2 / 7 Фотографий

Как создавали сериал 24

24 создала компания ООО Основа Фильм Продакшн при поддержке Министерства культуры Украины.

Съемки прошли осенью 2025 года в Киеве, на Днепре и других реальных локациях. Часть сцен, воспроизводящих пребывание украинских моряков в Лефортово, снимали в тюрьме и специально построенных декорациях, чтобы максимально точно передать атмосферу тех событий.

Режиссер-постановщик: Заза Буадзе

Оператор-постановщик: Алексей Цвилодуб

Сценарий: Валентина Руденко, Заза Буадзе, Илья Пилюк

Креативный продюсер: Валентина Руденко

Исполнительный продюсер: Алексей Сень

Генеральные продюсеры: Виктория Горенштейн, Татьяна Куц

Ранее мы сообщали о том, что телеканал ICTV2 показал первые кадры сериала Швидкарі. 12-серийный проект должен выйти на экраны осенью.

Фото: ICTV2

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