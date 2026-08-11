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Что подарить учителю на 1 сентября, чтобы приятно удивить: список идей

Диана Просяник, редактор сайта 11 августа 2026, 13:30 3 мин.
подарок учителю на 1 сентября
Подарунок вчителю на 1 вересня Фото Pexels

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