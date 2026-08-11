Петиции о мобилизации женщин 2026: могут ли изменить правила для бездетных

На сайте Кабмина появились петиции с предложением мобилизовать женщин, в первую очередь — бездетных. Они вызвали оживленное обсуждение в сети, но в Центре противодействия дезинформации при СНБО уже заявили, что никакой мобилизации женщин не планируют.

Больше деталей об инициативе и реакции на нее властных структур — в материале.

Петиция о мобилизации женщин без детей Станислава Русина

Электронную петицию №41/010515-26еп 10 августа 2026 года зарегистрировал Русин Станислав Иванович.

Автор предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин, которые не имеют детей, за исключением тех, кто имеет законные основания для отсрочки или не может проходить службу по состоянию здоровья.

Свою позицию Русин объясняет Конституцией Украины и “принципом равенства граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время”.

На момент создания материала она набрала менее трех сотен голосов из необходимых 25 тысяч, поэтому говорить об активной поддержке инициативы пока рано.

Петиция Ларисы Козаченко об обязательном воинском учете женщин

В тот же день, 10 августа, на сайте Кабмина была зарегистрирована еще одна петиция подобного содержания №41/010534-26еп. Ее автор Козаченко Лариса Дмитриевна также предлагает ввести равную воинскую обязанность для мужчин и женщин Украины во время мобилизации.

Она считает, что в условиях войны обязанность по защите государства должна распределяться между гражданами независимо от пола.

Также автор предлагает установить одинаковые основные правила воинского учета для мужчин и женщин и предусмотреть равные гарантии для людей, имеющих основания для отсрочки.

Сбор подписей под этой петицией также продолжается. До окончания сбора остается 91 день. Пока ее подписали менее ста человек.

Мобилизация женщин без детей: что говорят в Центре противодействия дезинформации

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на обсуждение петиций о возможной мобилизации женщин.

“Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню”, — написал Коваленко.

Таким образом, само появление петиции на сайте Кабмина не означает, что государство уже приняло решение о мобилизации женщин или готовит соответствующие изменения в законодательство.

Могут ли женщин принудительно мобилизовать в Украине

В Украине нет принудительного призыва женщин на военную службу во время военного положения. Женщины могут вступить в армию добровольно — например, заключить контракт.

Обязательному воинскому учету подлежат только женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. При этом пребывание на воинском учете не означает автоматического отправления на фронт.

Как служат сейчас женщины, легко ли заниматься мужским делом — читай в нашем другом материале: без формы, отпусков и авторитета: проблемы женщин в украинской армии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!