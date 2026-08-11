Для тебя Война в Украине

Петиции о мобилизации женщин 2026: могут ли изменить правила для бездетных

Ольга Петухова, редактор сайта 11 августа 2026, 14:00 3 мин.
мобилизация женщин
Фото Генеральный штаб ВСУ

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