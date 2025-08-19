Видео Люди

Без формы, отпусков и авторитета: проблемы женщин в украинской армии

Луиза Еремина Людмила Цымбалюк Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 19 августа 2025, 17:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь