Без формы, отпусков и авторитета: проблемы женщин в украинской армии

В Украине все больше женщин идет в армию. Количество не заоблачное. По данным Генштаба, это примерно 5% от личного состава. Впрочем, Минобороны утверждает, что число женщин с начала широкомасштабного вторжения растет.

Они более мотивированы, чем мужчины, которых поймали на улицах, а значит, идут добровольно. Женщины не скрывают, что иногда в мужском коллективе приходится зарабатывать себе авторитет, доказывать, что не боятся тяжелой работы.

Военнослужащие уверяют, что со всем могут справиться. Хотя проблемы есть, но большинство из них безотносительны к полу. Это короткие отпуска, невозможность демобилизации и тяжелое продвижение по служебной лестнице.

Пришла мстить за сына: история Людмилы

На рабочем компьютере 50-летней Людмилы Менюк есть папка Война. Там фото побратимов, с которыми сидела в блиндажах с 2016 года. В это время она стала военной. Вместе с мужем вступила в подразделение Айдар, где с 2014 года служил и погиб младший сын Святослав.

В том же году он создал волонтерскую компанию Мальва. С этим позывным она ушла на фронт отомстить.

Она служила дважды. Сначала с 2016 по 2020 годы в Айдаре, но после тяжелых ранений уволилась. В 2022 году снова пошла в армию в составе 205-го батальона 241-й бригады ТРО.

У меня не было гендерных проблем. У меня было очень крутое подразделение. У нас там другое отношение. Если человек в хорошей физической форме, готовый учиться чему-то новому, в Айдаре всегда дают такие возможности.

За два периода службы сменила множество специальностей. Она имеет политехническое и физико-математическое образование, теперь психолог. Сапером, как хотела сначала, так и не стала, однако прошла путь от делопроизводителя до начальника бронетанковой службы.

– Стреляла я метко. Сейчас так уже не могу, потому что я человек с инвалидностью в результате войны. Но если нужно, я до последнего буду защищать свою Украину. Я езжу за границу, где рассказываю об ужасах войны, прошу оружие.

В 2014 году было много добровольцев, в том числе 15% женщин, говорит Мальва. Сейчас их 5% от личного состава ВСУ, но и войско у нас гораздо больше. В Минобороны уверяют, что с начала российского наступления женщины идут служить все больше.

История сапера Карины

Карина поступила в военную академию в память о деде. По завершении уехала на передовую. Сначала это было Запорожское направление. В 21 год стала командиром инженерно-саперного взвода.

— Создали саперный взвод, в котором было четыре отделения. В него входили мужчины от 40 до 50 лет. Общий язык в начале вообще не могла найти.

Они меня не считали командиром. У них есть дочери, намного старше меня. Уже потом они поняли, что я могу за них постоять.

Потом была еще одна ротация, уже в Донецкую область. Отказаться могла, но не оставила побратимов.

— Там мои ребята. Как я могла их бросить? Я уже не представляла, как они будут выполнять задачи без меня.

Сейчас она заместитель начальника штаба батальона. В армии нашла и свою любовь. Девушка мечтает о семье, но главное, говорит, выстоять и победить.

— Морально не каждый человек может быть готов. Я очень восхищаюсь людьми, особенно женщинами, выполняющими задачи на нуле.

Путь к войску военной с позывным Лиса

У женщин больше мотивации, чем у мужчин, которых мобилизуют принудительно, уверена Лиса.

— Если женщина приходит в армию, она мотивирована, четко знает, что хочет, в отличие от мужчины, которого на улице поймали или вообще он не хочет идти в армию.

Она грезила армией с 2008. По специальности связная, но тогда попасть в армию мешали проблемы со зрением. В 2023 году они уже не стали преградой.

Я когда заходила, то говорила: “Я не женщина, я военнослужащая, поэтому не идентифицируйте меня как женщину”. Я перестала краситься и делать прически, чтобы не привлекать.

У нее немного фото с фронта, потому что работа тяжелая, а документировать некогда. Вначале ей, как женщине, мешали сугубо бытовые моменты. Не было женских униформ, пришлось ушивать мужскую форму или через волонтеров искать западную.

Есть и проблемы с продвижением по службе. Авторитет пришлось зарабатывать.

— Своей роте я постоянно говорила: “Вы не смотрите на меня как на женщину”. Когда ребята ездили копать окопы, я ездила с ними. Правда, я долго выбивала эту возможность, но все же руководство пошло мне на встречу.

Дома у нее двое детей, младшему девяти лет. Он очень скучает, поэтому Лиса говорит, что мотивировать защитников и защитниц нужно гарантированными отпусками и прозрачными правилами игры.

— Стараюсь звонить каждый день, чтобы он не забывал маму, чтобы видео мне бросал, потому что связь за два года я теряю. И неясно, когда еще буду дома. И не всегда в отпуск можно приехать вовремя. Первый раз я ушла в отпуск через 11 месяцев. Эти 15 дней пролетают как один день.

