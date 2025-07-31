“Единственный цветочек в подразделении”: история медика Бэмби, воюющей ради сына

Ольга — мать, медик и воин, оставившая маленького сына дома, чтобы спасать жизнь других на нуле. Она единственная женщина в подразделении, которое сначала не хотели брать в армию. Сейчас ее знают как Бэмби, но не за слабость, а за упрямство и силу. А еще мама в детстве называла ее олененком, поэтому так и появился позывной. Об истории героической женщины, которая выбирала между ребенком и обязанностью, рассказали в эфире Єдині новини.Между ребенком и войной: история медика Бэмби Ольга еще до первых взрывов в феврале 2022 года собрала вещи, документы и сына, чтобы уйти в армию. Она знала, что война уже на пороге. Говорит, что это было самое тяжелое решение в ее жизни. — Это было одно из самых трудных решений в моей жизни, потому что выбирать между ребенком и войском довольно трудно. Но до сих пор ни о чем не жалею и надеюсь, что мне не будет стыдно смотреть в глаза своему ребенку. В подразделение Ольга пришла в розовом спортивном костюме, с ребенком на руках и без представления об армии. — Помню первый взгляд на меня комбата. Я его очень боялась. И он на меня посмотрел, вообще не хотел меня брать: ты еще ребенок, посиди, и у тебя у самого ребенок. Но я довольно настойчивая. Меня все же взяли, я стала единственной женщиной в своем подразделении, единственным цветочком, как говорил мой комбат. Читать по теме О, док, я вас помню! Как раненые бойцы вспоминают о медиках стабпункта 93 ОМБр Один день из жизни стабилизационного пункта бригады Холодный Яр — в репортаже Вікон. Первый боевой выезд Ольги пришелся на 24 июня 2022 года. Бэмби хорошо помнит не только события того дня, но прежде всего чувство страха, неуверенности и ответственности за других. — Я помню, как я совершенно искренне расплакалась, не могла настроиться абсолютно. В этот момент я поняла, что больше всего я переживаю за то, что я не могу, не смогу кого-то извлечь из раненых. Но как только я заехала в зону боевых действий, эти сомнения развеялись. Во время одного из обстрелов Ольга получила взрывную травму, но несмотря ни на что, она оставалась с собратьями, чтобы спасать других. Сейчас женщина лечится сама и готовится к фронту других. Свою присягу вспоминает каждый день и верит, что тогда не изменила ни себе, ни сыну, ни Украине. — Я вспоминаю закат, который был на присяге. Это 2022 год, весь этот дубак и очень громкая присяга на кучу людей. И я просто постоянно себе повторяю, что я присягнула никогда не изменять украинскому народу. А еще читай интервью с медиком Хаундом о трудностях службы, помощи бойцам и как восстанавливается после увиденного. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Єдині новини, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter