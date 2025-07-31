“Единственный цветочек в подразделении”: история медика Бэмби, воюющей ради сына

Ольга — мать, медик и воин, оставившая маленького сына дома, чтобы спасать жизнь других на нуле.

Она единственная женщина в подразделении, которое сначала не хотели брать в армию. Сейчас ее знают как Бэмби, но не за слабость, а за упрямство и силу. А еще мама в детстве называла ее олененком, поэтому так и появился позывной.

Об истории героической женщины, которая выбирала между ребенком и обязанностью, рассказали в эфире Єдині новини.

Между ребенком и войной: история медика Бэмби

Ольга еще до первых взрывов в феврале 2022 года собрала вещи, документы и сына, чтобы уйти в армию. Она знала, что война уже на пороге. Говорит, что это было самое тяжелое решение в ее жизни.

— Это было одно из самых трудных решений в моей жизни, потому что выбирать между ребенком и войском довольно трудно. Но до сих пор ни о чем не жалею и надеюсь, что мне не будет стыдно смотреть в глаза своему ребенку.

В подразделение Ольга пришла в розовом спортивном костюме, с ребенком на руках и без представления об армии.

— Помню первый взгляд на меня комбата. Я его очень боялась. И он на меня посмотрел, вообще не хотел меня брать: ты еще ребенок, посиди, и у тебя у самого ребенок. Но я довольно настойчивая.

Меня все же взяли, я стала единственной женщиной в своем подразделении, единственным цветочком, как говорил мой комбат.

Первый боевой выезд Ольги пришелся на 24 июня 2022 года. Бэмби хорошо помнит не только события того дня, но прежде всего чувство страха, неуверенности и ответственности за других.

— Я помню, как я совершенно искренне расплакалась, не могла настроиться абсолютно. В этот момент я поняла, что больше всего я переживаю за то, что я не могу, не смогу кого-то извлечь из раненых. Но как только я заехала в зону боевых действий, эти сомнения развеялись.

Во время одного из обстрелов Ольга получила взрывную травму, но несмотря ни на что, она оставалась с собратьями, чтобы спасать других. Сейчас женщина лечится сама и готовится к фронту других. Свою присягу вспоминает каждый день и верит, что тогда не изменила ни себе, ни сыну, ни Украине.

— Я вспоминаю закат, который был на присяге. Это 2022 год, весь этот дубак и очень громкая присяга на кучу людей. И я просто постоянно себе повторяю, что я присягнула никогда не изменять украинскому народу.

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