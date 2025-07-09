Маты и адреналин — лучшая анестезия: боевой медик Хаунд о трудностях службы

Хаунд — санитарный инструктор эвакуационного отделения медицинской роты 67 ОМБр. Прежде чем оказать помощь бойцам, должен оценить, что именно есть в “меню” и чем могут помочь в случае ранения. Есть и другие, не менее важные, обязанности.

В интервью 5 каналу он рассказал, как работает под обстрелами, спасает других, что говорят бойцы после ранения и как медики поддерживают друг друга.

Первые слова к раненым

К каждому бойцу пытаются обращаться с юмором, обычно поздравляют с “внеочередным отпуском” или “выходным”.

— Очень часто они обращаются с юмором, потому что самая страшная часть уже закончилась. Мучительная еще нет, но самое страшное позади. Потому они пытаются шутить. Особенно, если это человек, получивший не первое ранение, а несколько контузий.

Если они очень быстро возвращаются, тогда говорим: “Снова вы!” или упоминаем о постоянной клиентуре.

Эмоции при оказании помощи

Хаунд говорит, что паники не ощущает. С опытом приходят какие-либо другие эмоции, но паника отступает.

— Паника уходит, потому что основная задача медицинского персонала — сохранить жизнь и способствовать тому, чтобы человек быстрее выздоровел и вернулся в строй.

Лучшая полевая анестезия — адреналин и мат

Медик согласен, что эти две вещи действительно помогают раненым лучше всего.

— Некоторые медики, воспитанные старой школой, считают, что анестезия применяется только тогда, когда раненый мешает работать. Конечно, мы так не поступаем, а раненые получат препараты.

Но мат и адреналин — это первое, с чем они сталкиваются, и оно очень помогает в первые минуты.

Что первое заканчивается в аптечке: жгуты, лекарства или нервы

Что касается нервов, то не может закончиться то, чего уже давно нет, утверждает Хаунд. Но турникет — это один из самых ценных ресурсов, который очень быстро тратится на передовой.

Он добавляет, что к боевым медикам обращаются и как к врачу, и как к священнику или маме:

Ты один большой мегамен. Если ты медик эвакуации, то, конечно, ты прежде всего врач и немного священник.

— Но если мы говорим о медиках в армии, особенно ротных и взводных, то это и мама, и психолог, и медик, и финансовый консультант. Любая роль, с которой к командиру не пойдешь, чтобы не было стыдно.

Самая странная ситуация во время эвакуации

Однажды в медика попал парень, который с испуга подумал, что ему отрубило ногу:

— Это был только осколок и он такой: “Бл*ха, а я только надеялся, что внукам буду врать, что пиратом был”. Был один человек, уже шесть раз подряд у нас. И он так говорит: “Давайте сразу на берегу договоримся: у меня дисконт, или вы мне уже доплачиваете?”

Помнит ли людей, которых спасал

В начале Хаунд запоминал имена бойцов, а также информацию об их женах, именах детей и даже привычках.

Например, я помню одного парня, у него была дочь Диана и где-то в сентябре должна родиться Зоряна. Но затем из-за большого потока раненых очень трудно запоминать лицо или сакральные детали.

— Ты больше помнишь просто характер травмирования и только то, что было необычного или что-то нетипичного для того периода времени.

Кто был первым человеком, которого не смог спасти

— Это было 7 апреля 2024 года во время ротации под Часовым Яром. Это был человек не из моей бригады, он пошел спасать раненого на открытое место, был сброс. Он получил очень тяжелые ранения, но немного не хватило времени, потому что травмы были тяжело совместимы с жизнью.

Хаунд надолго запомнил человека, который его привез. Он принялся плакать, рассказывая о нем.

— У этого человека было трое детей, но он все равно был в армии и поступил очень благородно. Но, к сожалению, война такая жестокая вещь, что это может произойти с кем угодно в любой момент.

Может ли выключить медика в гражданской жизни

Хаунд честно признается, что отключить режим врача ему тяжело даже вне передовой. Отчасти потому, что видит: люди не разбираются в тактической медицине.

Если просматривать какие-то трагические кадры об очередной атаке ракеты или дрона, то мы можем увидеть, что есть раненые в кадре, но никто не знает, что делать.

Даже в отпуске возит с собой турникет, ведь помощь может пригодиться повсюду: когда идешь по делам или видишь ДТП.

— Если ты слышишь, что какая-то очередная шахедная атака, или какая-то еще ср*нь, ты постоянно думаешь, как выбегать, если она упадет.

К кому обращаются за поддержкой боевые медики

— Друг к другу на самом деле, потому что медицинская служба и медики в подразделениях — это, как и все другие рода войск, тоже профессиональная каста.

У нас также есть определенные методы, как мы можем друг друга поддерживать.

— Есть определенные темы, в которых мы только поймем друг друга. Так что, наверное, мы та сама каста, которая сама себя вытягивает, — говорит Хаунд.

После увиденного военные и медики переживают тяжелый психологический кризис. Мы рассказывали, как психотерапевты помогают выйти из тяжких воспоминаний.

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