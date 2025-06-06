На людях тренируют удары дронами. Как медики Никополя держатся, несмотря на длительную усталость

Они спасают людей под обстрелами. С начала полномасштабной войны работники экстренной медицинской службы Никополя помогли сотням. Россияне не перестают атаковать этот район Днепропетровской области. Каждый раз используют разное вооружение — от артиллерии до дронов.

Спасают своих под ударами россиян: как работают медики Никополя

Медики работают без отдыха и выходных. По Никополю россияне постоянно бьют из временно оккупированных городков и сел Запорожской области. Артур не считает количество спасенных жизней. А Ирина работает на скорой уже 16 лет и имеет боевой опыт.

С 2016 года по 2020 год была и в первом добровольческом батальоне (ПДМШ), и в ВСУ — в 93-й бригаде. Уволилась после окончания контракта и по инвалидности. А дальше продолжила работать на скорой.

Оставшиеся в Никополе люди привыкли к постоянным ударам. Только в Никополе за время полномасштабной войны было ранено более 700 человек. В последнее время россияне атакуют дронами — на людях отрабатывают навыки управления. Дроны пытаются ударить точечно — в группы людей или транспорта.

Безопасных мест в Никополе нет. Враг обстреливает не только прибрежную зону, но и отдаленные районы. Неоднократно били по больницам. Медики держатся, несмотря на невероятную усталость.

Сейчас просто добавилась психоэмоциональная перегрузка. Больше переживаешь, когда ранены дети, старики в своих домах, — делится Ирина.

Зачастую россияне открывают повторный огонь, когда на месте уже работают медики. Даже в такие моменты они не прекращают спасение. Говорят: это не только их работа, но и желание спасти как можно больше людей.

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