На людях тренируют удары дронами. Как медики Никополя держатся, несмотря на длительную усталость

Они спасают людей под обстрелами. С начала полномасштабной войны работники экстренной медицинской службы Никополя помогли сотням. Россияне не перестают атаковать этот район Днепропетровской области. Каждый раз используют разное вооружение — от артиллерии до дронов. Спасают своих под ударами россиян: как работают медики Никополя Медики работают без отдыха и выходных. По Никополю россияне постоянно бьют из временно оккупированных городков и сел Запорожской области. Артур не считает количество спасенных жизней. А Ирина работает на скорой уже 16 лет и имеет боевой опыт. С 2016 года по 2020 год была и в первом добровольческом батальоне (ПДМШ), и в ВСУ — в 93-й бригаде. Уволилась после окончания контракта и по инвалидности. А дальше продолжила работать на скорой. Оставшиеся в Никополе люди привыкли к постоянным ударам. Только в Никополе за время полномасштабной войны было ранено более 700 человек. В последнее время россияне атакуют дронами — на людях отрабатывают навыки управления. Дроны пытаются ударить точечно — в группы людей или транспорта.Безопасных мест в Никополе нет. Враг обстреливает не только прибрежную зону, но и отдаленные районы. Неоднократно били по больницам. Медики держатся, несмотря на невероятную усталость. Читать по теме Своими руками откопала из-под завалов! История мужественной Арины, которая спасла папу от смерти Украинские дети – отражение смелости нашей нации. Несмотря на молодой возраст, они способны на смелость, которой можно позавидовать. Собрали истории отваги юных украинцев. Сейчас просто добавилась психоэмоциональная перегрузка. Больше переживаешь, когда ранены дети, старики в своих домах, — делится Ирина. Зачастую россияне открывают повторный огонь, когда на месте уже работают медики. Даже в такие моменты они не прекращают спасение. Говорят: это не только их работа, но и желание спасти как можно больше людей. Ранее мы рассказывали о журналистке из США, которая готовит фильм о Херсоне. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Днепропетровская область, Єдині новини Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter