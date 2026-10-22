За кулисами “Единых новостей”: редакции телемарафона запускают общий спецпроект

Ко Дню работников радио, телевидения и связи, который в Украине отмечают 16 ноября, редакции телемарафона Єдині новини анонсировали запуск совместной медийной инициативы под названием Люди, создающие новости. Проект призван открыть зрителям невидимую сторону ежедневного круглосуточного вещания в условиях войны и познакомить со специалистами, обеспечивающими работу информационного фронта.

В фокусе проекта — личные истории репортеров, редакторов, ведущих, видеооператоров, режиссеров эфира и инженеров, представляющих ведущие каналы-вещатели: ICTV (Starlight Media), 1+1 Марафон (1+1 media), Интер (Inter Media Group) и Мы — Украина.

Марафон Єдині новини запускает спецпроект о застройках работы во время войны

Через серию тематических интервью авторы покажут, как создается телевизионный продукт во время массированных обстрелов, блэкаутов и тревог, а также какую цену медийщики платят за оперативное информирование общества. Герои раскроют тонкости фактчекинга во времена информационного перегруза и манипуляций в соцсетях.

Одной из первых своими профессиональными правилами поделилась ведущая и военная корреспондентка ТСН Елена Гущик:

В настоящих новостях важно не только то, что ты скажешь, но и то, чего не скажешь. Иногда профессионализм — это не добавить сильную фразу, а вовремя ее убрать. Не усилить эмоцию, а сохранить точность. Эта часть работы остается за кадром, но именно она определяет доверие зрителя.

Важным вектором работы телевизионщиков остается документация военных преступлений агрессора для будущих международных судебных процессов, что нередко граничит со смертельным риском.

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Летописцы войны: от красивого кадра к доказательствам для трибунала

Воспоминаниями о фиксации первых недель вторжения поделился ведущий телеоператор канала Интер Сергей Килимник:

В феврале и марте 2022 года в оккупированной Бородянке пришлось снимать свой собственный дом и родные улицы, разрушенные авиаударами, разбомбленные многоэтажки и российскую технику прямо под окнами, которая стреляла по жилым домам. Я зафиксировал этот момент выстрела из российского танка – он попал прямо в кадр. Снимать такое в собственном городе – труднее всего. Профессия телеоператора перестала быть просто красивой съемкой или работой над хорошим кадром. Она стала миссией документалиста и летописца. Камера превратилась в инструмент фиксации истории такой, какая она есть. Когда твои кадры показывают на весь мир или передают в архивы как доказательство того, что здесь на самом деле происходило, понимаешь, насколько важна наша работа.

По данным медиаизмерений, новости объединенного эфира ежедневно обеспечивают более 13 миллионов контактов с аудиторией на ТВ и в сети. В телевизионном сегменте проект привлекает в среднем 3,4 млн граждан ежедневно (с пиковыми значениями до 5 млн в дни экстренных событий), удерживая долю 5,5% по общей аудитории 4+. Еще около 10 миллионов пользователей потребляют контент марафона ежедневно на собственных диджитал-ресурсах телеканалов.

Материалы спецпроекта будут публиковаться на онлайн-площадках и в социальных сетях вещателей, входящих в пул Единых новостей.

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