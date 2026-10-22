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За лаштунками “Єдиних новин”: редакції телемарафону запускають спільний спецпроєкт

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Жовтня 2026, 16:55 3 хв.
Від зйомок під танками до доказів для трибуналу: мовники покажуть невидиму сторону Єдиних новин

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