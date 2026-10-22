За лаштунками “Єдиних новин”: редакції телемарафону запускають спільний спецпроєкт

До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, який в Україні відзначають 16 листопада, редакції телемарафону Єдині новини анонсували запуск спільної медійної ініціативи під назвою Люди, які створюють новини. Проєкт покликаний відкрити глядачам невидиму сторону щоденного цілодобового мовлення в умовах війни та познайомити з фахівцями, які забезпечують роботу інформаційного фронту.

У фокусі проєкту — особисті історії репортерів, редакторів, ведучих, відеооператорів, режисерів етеру та інженерів, які представляють провідні канали-мовники: ICTV (Starlight Media), 1+1 Марафон (1+1 media), Інтер (Inter Media Group) та Ми — Україна.

Марафон Єдині новини запускає спецпроєкт про залаштунки роботи під час війни

Через серію тематичних інтерв’ю автори покажуть, як створюється телевізійний продукт під час масованих обстрілів, блекаутів і тривог, а також яку ціну медійники платять за оперативне інформування суспільства. Герої розкриють тонкощі фактчекінгу в часи інформаційного перевантаження та маніпуляцій у соцмережах.

Однією з перших своїми професійними правилами поділилася ведуча та військова кореспондентка ТСН Олена Гущик:

У справжніх новинах важливо не лише те, що ти скажеш, а й те, чого не скажеш. Іноді професіоналізм — це не додати сильну фразу, а вчасно її прибрати. Не посилити емоцію, а зберегти точність. Ця частина роботи залишається за кадром, але саме вона визначає довіру глядача.

Важливим вектором роботи телевізійників лишається документація воєнних злочинів агресора для майбутніх міжнародних судових процесів, що нерідко межує зі смертельним ризиком.

Літописці війни: від гарного кадру до доказів для трибуналу

Спогадами про фіксацію перших тижнів вторгнення поділився провідний телеоператор каналу Інтер Сергій Килимник:

У лютому та березні 2022 року в окупованій Бородянці довелося знімати свій власний дім і рідні вулиці, зруйновані авіаударами, розбомблені багатоповерхівки та російську техніку просто під вікнами, яка стріляла по жилих будинках. Я зафільмував цей момент пострілу з російського танка – він влучив просто у кадр. Знімати таке у власному місті – найважче. Професія телеоператора перестала бути просто красивою зйомкою чи роботою над гарним кадром. Вона стала місією документаліста й літописця. Камера перетворилася на інструмент фіксації історії такою, якою вона є. Коли твої кадри показують на весь світ або передають в архіви як доказ того, що тут насправді відбувалося, розумієш, наскільки важлива наша робота.

За даними медіавимірювань, новини об’єднаного етеру щоденно забезпечують понад 13 мільйонів контактів з аудиторією на ТБ і в мережі. У телевізійному сегменті проєкт залучає в середньому 3,4 млн громадян щодня (із піковими значеннями до 5 млн у дні екстрених подій), утримуючи частку 5,5% за загальною аудиторією 4+. Ще близько 10 мільйонів користувачів споживають контент марафону щодня на власних діджитал-ресурсах телеканалів.

Матеріали спецпроєкту публікуватимуться на онлайн-майданчиках та в соціальних мережах мовників, які входять до пулу Єдиних новин.

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