Телемарафон Єдині новини: ключові підсумки за 3,8 року

На третій день повномасштабного вторгнення РФ шість провідних українських мовників об’єдналися у національний телемарафон Єдині новини. За три роки він став цілодобовим джерелом інформації.

Це унікальний випадок державно-приватного партнерства у сфері медіа. Якими були більш як 3 роки роботи телемарафону — переповідаємо основні підсумки.

На якому рівні довіра до телемарафону

За даними дослідження InMind на замовлення ГО Інтерньюз-Україна, цьогоріч українці найбільше довіряють новинам, почутим від родини (83%) та друзів (77%). До трійки також увійшов Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони.

Традиційні медіа теж повернули довіру. Про телемарафон Єдині новини знають 86% опитаних, водночас аудиторія зросла порівняно з 2024-м: загальна — з 47% до 53%, щотижнева — з 37% до 42%.

Половина тих, хто знає про телемарафон, заявили про його оперативність. 38% респондентів вважає, що телемарафон слід транслювати й далі. Серед причин довіри до марафону — якісна аналітика та об’єктивне висвітлення подій.

100% українців мають доступ до марафону через телебачення, радіо, ОТТ-платформи, застосунок Дія та YouTube. Щотижня його дивляться 7,5 млн українців віком від 18 років.

З 2022 року телемарафон Єдині новини став головним каналом країни за охопленням аудиторії — 9,768,299 людей.

Диджитал-охоплення

Диджитал-охоплення телемарафону на власних диджитал-майданчиках виробників у 2022-2025 роках налічує майже 610 млн додаткових контактів.

За 3,8 року на диджитал-ресурсах учасників марафону поширили 300 150 публікацій, які сукупно зібрали 5 300 200 000 переглядів.

Єдині новини — першоджерело сотень тисяч матеріалів щодо російсько-української війни. Марафон також став найцитованішим джерелом. Отримано 800 млн контактів з аудиторією у сотнях українських видань, Telegram-каналів, радіостанцій, інформаційних сайтів та соціальних мереж.

Підтримка Сил оборони й благодійність

За цей час телемарафон реалізував десятки масштабних фандрайзингових кампаній для потреб Сил оборони України. Протягом звітного періоду марафон у рамках оголошених ініціатив зібрав понад 1 млрд гривень на військові та гуманітарні потреби.

Збори проводилися у слотах всіх медіакомпаній-виробників телемарафону: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Ми – Україна та Inter Media Group.

Виробництво контенту та соціальна відповідальність

Телемарафон визначив підтримку важливих і чутливих для суспільства тем як одну з основ своєї інформаційної політики. Зокрема, в ефірі висвітлюють підтримку армії, безпеку, розвиток, єдність та рівність.

За 3,8 року в ефірі реалізовано запуск 168 загальнонаціональних соціально важливих промокампаній. Серед них проекти про підтримку економіки:

сплата податків;

підтримка національного виробника;

кампанія Зроблено в Україні;

Міста сили;

Ти як? Програма ментального здоров’я;

підтримка ветеранів;

протидія насильству;

мінна безпека;

евакуація.

У межах цих кампаній було створено 2142 соціальних ролики, які показували в ефірі 227 800 разів. Це більше ніж 131 600 хвилин ефіру.

Також Єдині новини ініціювали та реалізували спеціальні промокампанії з інших тем:

донорство крові;

Вистоїмо разом;,

Знаки сили та честі;

Друзі ДШВ.

У співпраці з міністерствами реалізували кампанії з підтримки ветеранів, добровільної сплати податків, підтримки національного виробника, мобілізації, економії електроенергії, безбарʼєрності, підтримки дітей та повернення дітей з окупації, протидії вербуванню, підтримки спорту тощо.

Загалом для телемарафону вироблено понад 25 200 годин прямого ефіру, понад 74 тисяч сюжетів, близько 37 тисяч інтерв’ю, 140 тисяч прямих трансляцій з України та світу та показано більше сотні документальних фільмів.

Крім цього, зібрано тисячі годин відеосвідчень, які стануть основою для історичних досліджень, документальних фільмів і міжнародних трибуналів.

