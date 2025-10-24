Телемарафон Єдині новини: ключевые итоги за 3,8 года

На третий день полномасштабного вторжения РФ шесть ведущих украинских вещателей объединились в национальный телемарафон Єдині новини. За три года он стал круглосуточным источником информации.

Это уникальный случай государственно-частного партнерства в сфере медиа. Какими были более 3 лет работы телемарафона — рассказываем основные итоги.

На каком уровне доверие к телемарафону

По данным исследования InMind по заказу ОО Интерньюз-Украина, в этом году украинцы больше всего доверяют новостям, услышанным от семьи (83%) и друзей (77%). В тройку также вошли Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны.

Традиционные медиа тоже вернули доверие. О телемарафоне Єдині новини знают 86% опрошенных, в то же время аудитория выросла по сравнению с 2024 годом: общая — с 47% до 53%, еженедельная — с 37% до 42%.

Половина тех, кто знает о телемарафоне, заявили о его оперативности. 38% респондентов считают, что телемарафон следует транслировать и дальше. Среди причин доверия к марафону качественная аналитика и объективное освещение событий.

100% украинцев имеют доступ к марафону через телевидение, радио, ОТТ-платформы, приложение Дія и YouTube. Еженедельно его смотрят 7,5 млн украинцев от 18 лет.

С 2022 года телемарафон Єдині новини стал главным каналом страны по охвату аудитории — 9,768,299 человек.

Диджитал-охват

Диджитал-охват телемарафона на собственных диджитал-площадках производителей в 2022-2025 годах насчитывает почти 610 млн дополнительных контактов.

За 3,8 года на диджитал-ресурсах участников марафона было распространено 300 150 публикаций, которые совокупно собрали 5 300 200 000 млрд просмотров.

Єдині новини — первоисточник сотен тысяч материалов по российско-украинской войне. Марафон также стал самым цитируемым источником. Получено 800 млн контактов с аудиторией в сотнях украинских изданий, Telegram-каналов, радиостанций, информационных сайтов и социальных сетей.

Поддержка Сил обороны и благотворительность

За это время телемарафон реализовал десятки масштабных фандрайзинговых кампаний для нужд Сил обороны Украины. В течение отчетного периода марафон в рамках объявленных инициатив собрал более 1 млрд гривен на военные и гуманитарные нужды.

Сборы проводились в слотах всех медиакомпаний-производителей телемарафона: Starlight Media, 1+1 Media, Рада, Мы — Україна и Inter Media Group.

Производство контента и социальная ответственность

Телемарафон определил поддержку важных и чувствительных для общества тем как одну из основ своей информационной политики. В частности, в эфире освещают поддержку армии, безопасность, развитие, единство и равенство.

За 3,8 года в эфире реализован запуск 168 общенациональных социально важных промокампаний. Среди них проекты о поддержке экономики:

уплата налогов;

поддержка национального производителя;

кампания Зроблено в Україні;

Міста сили;

Ти як? Программа ментального здоровья;

поддержка ветеранов;

противодействие насилию;

минная безопасность;

эвакуация.

В рамках этих кампаний было создано 2142 социальных ролика, которые показывали в эфире 227 800 раз. Это более 131 600 минут эфира.

Также Єдині новини инициировали и реализовали специальные промокампании по другим темам:

донорство крови;

Выстоїмо разом;

Знаки сили і честі;

Друзі ДШВ.

В сотрудничестве с министерствами реализовали кампании по поддержке ветеранов, добровольной уплате налогов, поддержке национального производителя, мобилизации, экономии электроэнергии, безбарьерности, поддержке детей и возвращению детей из оккупации, противодействию вербовке, поддержке спорта и т. д.

Всего для телемарафона было произведено более 25 200 часов прямого эфира, более 74 тысяч сюжетов, около 37 тысяч интервью, 140 тысяч прямых трансляций из Украины и мира и показано более сотни документальных фильмов.

Кроме того, собраны тысячи часов видеосвидетельств, которые станут основой для исторических исследований, документальных фильмов и международных трибуналов.

